Tanto viento a favor como dudas (1-0)

La cosa parecía ir de lujo, algo que tiene este Cádiz 25/26 en las botas de dos jugadores a los que se les ha encomendado un proyecto que, con el viento a favor, debería salir de categoría. Otra cosa es cuando venga un vendaval en contra, o cuando escasee la gasolina, o cuando venga la parca en forma de lesión, o cuando en frente haya un equipo no desarbolado. Pero con 'la caló' que se ha pasado estos días y los dos añitos que lleva pasado el cadismo, ahora lo que toca es ilusionarse de tener en el mismo equipo a dos futbolistas de esos por los que vale la pena pagar una entrada. ¡Hombre, tal vez no los 95 pavos que le tocó al despistado que la pagase en tribuna baja!
El caso es que la cosa funcionó. Sobre todo en el primer tiempo, pero lo que llegó después no fueron más que dudas, tan lógicas como preocupantes y que se irán analizando según este equipo vaya capeando las jornadas. Desde luego, lo importante era ganar y ver que el equipo sabe navegar con viento a favor y ante el Mirandés, un equipo destruido tras el verano, lo tuvo desde el principio con la expulsión de un rival; desde el ecuador, con las fuerzas a tope del trío Suso-Ontiveros-Garcia Pascual; y desde el final, con la anulación de un gol muy discutible tras una pifia de Víctor Aznar en la salida.
Empezamos bien. Al menos, en el tema alineación, porque tras un par de años creando onces y más onces sin atinar ninguno, en esta primera jornada la gran mayoría del aficionado medio daría en el clavo con el primero de la temporada que sacaba Gaizka Garitano. Estaba cantado que por mucho que las dos estrellas estuvieran a medio gas, el técnico cadista no podía comenzar a temporizar con su aburrida afición y puso en liza a los dos sin ningún tipo de miramiento. ¡Estaría bueno que Ontiveros y Suso, con brazalete incluido, no estuvieran en el ver por decreto! Al menos, hasta que no den razones para lo contrario.
A los dos hombres franquicias le acompañaron en la delantera De la Rosa por la banda y Álvaro García Pascual -lo de GP será cuando sus números lo digan-. 'Josu' Diarra y Moussa Diakité cerraban el centro del campo y en la defensa figuraban Iza, Kovacevic, Recio y Climent, con Víctor Aznar bajo palos.
Con uno más desde el principio
Y no podía empezar mejor la cosa después de que el Mirandés sufriera una perdida en el centro del campo con la que Ontiveros, de primeras y de cabeza, prolongaba a García Pascual para que el malagueño, de tacón, se la dejase al capi Suso para que el gaditano, al espacio, le diera un balón de oro para que De la Rosa, raudo, veloz y listo, tocase lo justo para que Iker Córdoba le derribase siendo último hombre y ganándose la expulsión en el segundo 18 de partido.
Esto va. O eso, al menos, dirían muchos cadistas pasado el 5' de partido en cuanto vieron de nuevo la conexión Suso-Ontiveros-García Pascual y que acababa en el palo tras remate forzado, y en su sitio, del delantero, que pidió penalti por un leve agarrón dentro del área que el debutante Gorka Etayo no concedió.
Pasados los primeros diez minutos podía decirse que sí, que esto que se estaba viendo era nuevo, agradable, prometedor. Suso era el faro hasta en un día con sol y si al exsevillista le acompaña la salud esto puede resultar más fácil de lo que nadie puede imaginar. ¡Pero relax, que habrá días en los que habrá que correr para atrás y a ver cómo torea 'Manué'! A sabiendas de que la gasofa de los cracks era limitada, el Cádiz se apresuraba a mandar también en el resultado y fue así, con definitiva confianza, como Iza mandaba un centro al área y de nueva aparecía García Pascual, esta vez con la testa, para dar un nuevo aviso al once jabato, con diez desde el primer minuto.
En pocos minutos se pudo ver que García Pascual es un delantero nato, con buenos movimientos y de pocos a la galería, pero que va al espacio, al primer palo, que huele el gol! Y de tanto olerlo se lo comió en el 20' de partido tras un nuevo centro venenoso de Iza al que llegaba con maestría y precisión el '23' amarillo para encarrilar un partido encarrilado.
Llegado el 25' de partido se llegaba al tiempo muerto para beber todo el agua que hay que tirarle a los patrones del negocio, que a la vez que pedían por la tele ánimo y apoyo para el personal forestal que se juegan la vida para salvarnos del fuego, metía a 16.000 personas en un horno que marcaba los cuarenta grados. Las cosas.
No se cansaba de dominar el Cádiz, que aunque, con lógica, bajó la intensidad, con muy poco se colaba en el área de un Mirandés que o despierta pronto o todo lo soñado el año pasado se le va a convertir en la pesadilla. Razonable también cuando todos los años se alquila una película/plantilla nueva.
Se venían las ocasiones, pero ni Diarra, ni De la Rosa ni un tacón voluntarioso pero equivocado de García Pascual terminaban de masacrar a un equipo que ya venía masacrado y al que, para más inri, se le iba uno a las primeras de cambio.
Lo importante de todo es que este nuevo Cádiz sabe qué hacer con la pelota. Mínimo, cuando el viento sopla a favor. Y así, con el campo inclinado hacia la portería burgalesa acababa un primer tiempo que sabía poco a los amarillos por la cortedad del resultado.
La dinámica siguió siendo la misma que en la primera parte, es decir, un Cádiz que con muy poco manejaba el partido y hacía lo que quería menos lo que más pretendía, marcar. Acosaba, por momentos, el Cádiz a un Mirandés que se defendía con todos sus hombres metidos en su campo y a la espera de algún error amarillo para coger despistado a un equipo de Garitano que ya sabe que no se puede despistar desde que el vasco cogió las riendas de un equipo desmadrado por Paco López, próximo rival en Liga la jornada que viene en Leganés.
Pasaban los minutos y no llegaba el gol pese al asedio. Y como era lo esperado, en el 66' de partido, Ontiveros dejaba su lugar a Ocampo, que lo primero que veía era como el debutante Gorka Etayo echaba una mano a los locales al anular una acción que acabó en gol tras un choque en el salto de Pita con el casi también debutante en Segunda -he ahí el tema- Víctor Aznar, que desde el suelo no pudo impedir que Barea rematase solo a gol para que el trencilla vasco lo anulase para alivio gaditano.
Alivio amarillo
Como se vio, el viento siguió soplando a favor, muy a favor de un Cádiz que afrontaba los últimos veinte minutos ganando por la mínima tras no saber descabellar a un jabato herido desde que salió de los corrales.
Sin Ontiveros, y con Suso en retirada, este Cádiz avivó a un muerto como era el Mirandés, que fue ganando terreno a medidas que a sus anfitriones les entraba el miedito. Viendo esto, Garitano quitaba a García Pascual por Roger y a Suso por Álex, con el que se intercambió el brazalete. Quedaban diez minutos más el añadido.
La entrada del pelirrojo le vino bien al Cádiz, que si bien no inquietaba, sí que controlaba la situación con posesiones largas sin dar opción a un Mirandés roto, completamente fundido y ¡sin cambios!. Poco a poco, el reloj fue avanzando y hasta pudo sentenciar Roger de entrar más rápido a un gran pase de la muerte de Climent, que llegó a la línea de fondo para que fuera asistido por Ocampo.
Y con el 1-0 se llegaba al final para alegría de un cadismo que comenzó frotándose las manos y acabó rezando para que cada balón colgado al área de Víctor Aznar no se convirtiera en el disgusto que dejó a los de Miranda de Ebro con cero puntos en el casillero.
Comienza el Cádiz como debía la Liga, ganando en casa, aunque con sus claros y sus oscuros. Y dudas, muchas dudas.
Final del partido, Cádiz 1, Mirandés 0.
