A meter primera y arrancar (Previa)

Es la mejor oportunidad que se le puede presentar en estos momentos a un Cádiz CF que no está todo lo engrasado que debería después de una pretemporada que ha acabado siendo un mar de dudas. Otra vez y van dos años seguidos. Pero como esto va de enfrentarse a otro, peor andan los que vienen. O eso es de suponer. Es más, las dos primeras jornadas ligueras le deben venir como anillo al dedo a un equipo amarillo que se verá las caras con dos adversarios que han aterrizado en la temporada justo después de un varapalo moral.

Por un lado, el Mirandés, que como es sabido, se quedó a las puertas del ascenso tras una mayúscula temporada que no pudo culminar en la liga regular -tuvieron en sus manos el ascenso directo en la penúltima jornada-, ni después en el 'play off' final ante el Oviedo. A todo ello hay que unirle que sucedió lo que ya se sabía que iba a suceder cuando se tiene a un gran entrenador empezando (hoy, técnico del Osasuna) y a una plantilla inundada de cedidos. Pues eso, que hoy por hoy el Mirandés está a medio hacer y a la espera de que le vuelvan a llegar todos esos cedidos que acaben descartados por sus clubes de Primera al final del mercado. En definitiva, que el cuadro jabato acude a Carranza en pañales y eso habrá que aprovecharlo.

Por otro lado, en la segunda jornada -a jugarse el próximo viernes- espera el recién descendido Leganés de Paco López, un entrenador que habrá llegado a Butarque con la lección aprendida de lo que le ocurrió hace justo un año en Cádiz.

Desde el principio

Pero antes de acudir a Leganés, se tiene que andar por casa y este domingo no se puede comenzar a fallar. Y no se puede por dos claras razones.

La primera es que este Cádiz CF no es nuevo y que el cadismo ya se comió toda la paciencia el año pasado. Y la segunda es que para evitar cuanto antes un nuevo desastre, el equipo de Garitano -esté como esté- debe comenzar a mostrar músculo -tenga o no tenga- desde el primerito día. Y ese día ha llegado.

Garitano es consciente de que comienza la Liga sin soga pero que esta ya está más que comprada. Porque la afición no va a guardar ni un 10% de la calma que guardó el curso anterior con un advenedizo Paco López. Por eso, es vital que el coche comience a rodar desde el primer día y no dé muestras de que se ha comprado mal. Hay que meter primera y esta tiene que entrar de categoría, sin fisura, sola. El cadismo no quiere ningún tipo de susto desde el primer día, ni un acelerón chungo, ni que se cale nada, ni que suene a viejo; que eche a rodar de tres en tres y sin ningún tipo de problemas nada más salir del garaje, del paquete.

Para ello, Garitano sacará lo mejor que crea tener y que va con Víctor Aznar en la portería; Iza, Kovacevic, Recio y Climent en la retaguardia; Moussa Diakité y Yussi Diarra en el doble pivote con Suso y De la Rosa por la banda, Ontiveros de mediapunta y García Pascual al frente del ataque.

Esto arranca ya y la Liga no va a esperar a nadie. Mucho menos a aquellos que no hayan hecho su trabajo veraniego por segundo año seguido.