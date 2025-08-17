Suscríbete a
Cádiz
Cádiz
0
0
Mirandés
Mirandés

LaLiga Hypermotion. Jornada 1 Domingo 17/08 19:30h. Árbitro Gorka Etayo Herrera. Estadio Ramón de Carranza.

LALIGA HYPERMOTION

El conjunto que dirige Gaizka Garitano abre la temporada recibiendo a la gran revelación del curso pasado en Segunda División

Inscritos, ok

Las estadísticas del Cádiz - Mirandés
Arranca la temporada 2025/26 para el Cádiz CF y el primer rival es el CD Mirandés. La gran revelación del curso pasado en Segunda División, con un equipo totalmente renovado eso sí, aterriza en la Tacita de Plata dirigido por el ex técnico del Algeciras CF: Fran Justo. Los jabatos, tal y como acostumbran cada verano, han renovado su plantilla casi por completo y, por lo tanto, es difícil imaginar qué tipo de equipo se van a encontrar los de Gaizka Garitano en la jornada inaugural.

Lo que sí sabe el técnico vasco del Cádiz CF es como ganar al Mirandés en casa. Ya lo hizo la temporada pasada, el 27 de enero, en un partido que se saldó con victoria por tres goles a uno para los amarillos a pesar de la expulsión de Moussa Diakité en el minuto 49. Mario Climent y Rubén Sobrino adelantaron a los cadistas y Panichelli recortó distancias antes del descanso. Ya en el segundo tiempo fue Víctor Chust quien sentenciaba rematando un saque de esquina servido por Javier Ontiveros. Además, aquel día David Gil paró un penalti al delantero, actualmente en el Estrasburgo de la liga francesa.

El historial de enfrentamientos entre Cádiz CF y CD Mirandés no es extenso. La primera visita jabata fue en los playoffs de ascenso a Segunda de la temporada 2010/11. Los amarillos vencieron en la ida por dos goles a cero, pero fueron remontados en la vuelta en una de las aciagas tardes cadistas en su periplo por la categoría de bronce.

Cádiz

CAD

Entrenador:
Gaizka Garitano4-4-2
  1. Victor Wehbi Aznar Ussen
    Portero    13
  2. Iza Carcelén
    Defensa    20
  3. Bojan Kovacevic
    Defensa    14
  4. Iker Recio
    Defensa    6
  5. Mario Climent
    Defensa    21
  6. De la Rosa
    Centrocampista    19
  7. Moussa Diakité
    Centrocampista    5
  8. Youssouf Diarra
    Centrocampista    18
  9. Ontiveros
    Centrocampista    22
  10. Suso
    Delantero    11
  11. Álvaro Miguel García Pascual
    Delantero    23
13
2014621
1951822
1123
13
2224193
85
93135
36
Mirandés

MIR

Entrenador:
Fran Justo4-2-3-1
  1. 13Juan Palomares Pulpillo
    Portero
  2. 22Juan Gutiérrez
    Defensa
  3. 24Iker Córdoba
    Defensa
  4. 19Marino Illescas
    Centrocampista
  5. 3F. Medrano
    Defensa
  6. 8Aarón Martín
    Centrocampista
  7. 5Adrián Hernández Hernández
    Defensa
  8. 9Gonzalo Petit
    Delantero
  9. 31Alejandro González Gorrin
    Sustituto
  10. 35Hugo Zárate
    Sustituto
  11. 36Hodei Alutiz
    Sustituto
Estadísticas
0%CádizCAD
0%MIRMirandés
0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
Pases fallados
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
