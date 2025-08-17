Las estadísticas del Cádiz - Mirandés

Arranca la temporada 2025/26 para el Cádiz CF y el primer rival es el CD Mirandés. La gran revelación del curso pasado en Segunda División, con un equipo totalmente renovado eso sí, aterriza en la Tacita de Plata dirigido por el ex técnico del Algeciras CF: Fran Justo. Los jabatos, tal y como acostumbran cada verano, han renovado su plantilla casi por completo y, por lo tanto, es difícil imaginar qué tipo de equipo se van a encontrar los de Gaizka Garitano en la jornada inaugural.

Lo que sí sabe el técnico vasco del Cádiz CF es como ganar al Mirandés en casa. Ya lo hizo la temporada pasada, el 27 de enero, en un partido que se saldó con victoria por tres goles a uno para los amarillos a pesar de la expulsión de Moussa Diakité en el minuto 49. Mario Climent y Rubén Sobrino adelantaron a los cadistas y Panichelli recortó distancias antes del descanso. Ya en el segundo tiempo fue Víctor Chust quien sentenciaba rematando un saque de esquina servido por Javier Ontiveros. Además, aquel día David Gil paró un penalti al delantero, actualmente en el Estrasburgo de la liga francesa.

El historial de enfrentamientos entre Cádiz CF y CD Mirandés no es extenso. La primera visita jabata fue en los playoffs de ascenso a Segunda de la temporada 2010/11. Los amarillos vencieron en la ida por dos goles a cero, pero fueron remontados en la vuelta en una de las aciagas tardes cadistas en su periplo por la categoría de bronce.