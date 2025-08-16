Todos los ojos en Etta Eyong: «No me quiero ir a ningún sitio»

Karl Etta Eyong sigue a lo suyo bajo las órdenes de Marcelino García Toral. Anotó en pretemporada contra el St Gallen, contra el Leeds United, contra el Arsenal y ahora también marca goles en Primera División. Así lo hizo en el debut del Villarreal CF en la presente campaña: el camerunés, haciendo gala del oportunismo dentro del área que ha desarrollado en los últimos cursos, mandaba al fondo de la red un cabezazo para poner por delante a los castellonenses ante el Real Oviedo. Y el Cádiz CF, que posee el 50% de los derechos del futbolista, está muy pendiente al futuro del delantero.

Tal y como confirmó el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, el club podría ingresar hasta cuatro millones de euros si el futbolista se queda en el conjunto groguet. «El año pasado el cuerpo técnico elige a Paco Mwepu en lugar de Etta Eyong y el jugador no puede volver a jugar en el filial y se quiere ir. Su precio era de 300.000 euros en Transfermarkt, ahora es de cinco millones. Al Villarreal le digo que el jugador vale cero, pero que me deje el 50% de los derechos. Y si se queda en el Villarreal puedo cobrar hasta cuatro millones«, explicaba el presidente a finales del curso pasado.

Por lo tanto, en el Cádiz CF tienen todos los ojos puestos en comprobar cuál será el futuro de Etta Eyong. El camerunés, tras ser titular en la primera jornada liguera y anotar ante el Real Oviedo, tiene claro que quiere continuar en el Villarreal. «No me muevo, aquí estoy muy a gusto y no me quiero ir a ningún sitio», manifestaba el ariete a DAZN justo después del partido. A priori, su puesto en el primer equipo que dirige Marcelino depende de los refuerzos que traiga el club en la recta final del mercado de fichajes, aunque la realidad es que los propios aficionados castellonenses defienden que Etta es una opción más que válida para el ataque.