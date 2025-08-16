El posible once del Cádiz CF contra el CD Mirandés

La competición oficial ya está aquí y el Cádiz CF busca comenzarla con buen pie. Es decir, hacer lo radicalmente opuesto a lo que realizó el curso pasado, cuando una abultada derrota ante el Zaragoza marcó y mucho el defectuoso camino que ya estaba tomando el equipo. Llega a la Tacita de Plata el CD Mirandés de Fran Justo, y Gaizka Garitano sabe que «empezar bien siempre te da esa ventaja para tener confianza». En pleno verano, y aún con el mercado de fichajes abierto, el técnico vasco es consciente de la necesidad de la plantilla para ser reforzada en varias posiciones, pero tiene en la cabeza ese posible once que, a día de hoy, es el más reconocible y, a priori, el de mayores garantías.

Todo hace indicar que Garitano no va a modificar para la jornada inaugural el once que puso en liza el pasado domingo en el Trofeo Carranza contra el Córdoba CF. Cuenta con las bajas de Fali y David Gil, además de la de Alfred Caicedo, que ha estado en Ecuador en los últimos días a raíz de unos problemas burocráticos. Por lo tanto, la única duda que existe es si podría reforzar la medular con la entrada de Sergio Ortuño en detrimento de Ontiveros. El técnico ha reconocido que el equipo llega «justito» en lo físico y en el trofeo sustituyó a Suso al descanso y al marbellí a la hora de partido. Por eso, si las cosas no van bien contra el Mirandés, al entrenador amarillo le podría venir bien tener a uno de sus mejores efectivos como revulsivo.

Portería

Víctor Aznar será el guardameta titular. El portero brasileño dejó muy buenas sensaciones en el partido contra el Córdoba, aunque es cierto que pudo hacer mucho más en el tanto del empate de Sergi Guardiola. Mientras dure la recuperación de David Gil, el canterano será dueño y señor de la meta amarilla. Luego, ya se verá.

Defensa

Pocas dudas hay también en la línea defensiva. El renovado por dos temporadas Iza Carcelén será el lateral derecho y Mario Climent el izquierdo. En el eje de la zaga, Bojan Kovacevic, que ya es propiedad del Cádiz CF e Iker Recio, que estrenará el dorsal 6.

Centro del campo

En el centro del campo es donde comenzarían las dudas. A pesar de la posible entrada en el once de Sergio Ortuño, en CANAL AMARILLO apostamos por la continuidad de la pareja Moussa Diakité y Yussi Diarra en el doble pivote. Ambos compartieron medular en el Trofeo Carranza ante el Córdoba y, aunque deben ajustar algunos movimientos para equilibrar al equipo, otorgan un poderío físico que el bloque disfruta.

Atacantes

Siguiendo con lo planteado, Garitano colocaría a José Antonio de la Rosa por la derecha, Suso como mediapunta y Ontiveros por la izquierda. En la otra opción que deslizamos uno de estos sería el damnificado para que Yussi Diarra jugará más adelantado y el técnico vasco guardara en el banquillo a un jugador de ataque por si lo necesitara en el tramo final. Como máxima referencia ofensiva actuará otro de los nuevos fichajes: Álvaro García Pascual.