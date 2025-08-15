El mensaje del entrenador del Cádiz CF a los que ponen los horarios: «Que vengan y jueguen 20 minutitos»

Mucho se está hablando en los últimos días de la ola de calor que azota durante gran parte del mes de agosto a mucho puntos de España, entre ellos la provincia de Cádiz.

Con unas temperaturas asfixiantes, rozando o incluso superando los 40 grados de temperatura, los horarios de los encuentros pueden ser modificados. Eso es lo que ha ocurrido esta jornada inaugural con dos encuentros que han pasado al horario nocturno en LaLiga Hypermotion. Por una parte, el Burgos - Cultural y Deportiva Leonesa de este viernes. Por otro lado, el Huesca - Leganés del próximo domingo. Ambos empezarán a las 21.30 horas.

⏰ ¡𝗖𝗔𝗠𝗕𝗜𝗔 𝗨𝗡 𝗛𝗢𝗥𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗝𝟭 𝗗𝗘 𝗟𝗔𝗟𝗜𝗚𝗔 𝗛𝗬𝗣𝗘𝗥𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡!



📌 El #HuescaLeganés pasa a disputarse el domingo 17, a las 21:30h. pic.twitter.com/tq8kCM4ZvG — Gol de Oro ⚽ (@_goldeoro_es) August 15, 2025

De momento el Cádiz - Mirandés está previsto el próximo domingo a las 19.30 horas y no hay modificaciones. Un horario controvertido. Y todo ello sin hablar del Cádiz - Albacete del próximo 31 de agosto a las cinco de la tarde. Ver para creer. Una auténtica barbaridad.

En este sentido, Gaizka Garitano apunta: «No utilizo nunca el calor ni el frío como excusa porque los dos equipos vamos a pasar el mismo calor o frío».

Un mensaje claro y directo

Y el entrenador del Cádiz CF era claro y enviaba un mensaje directo a todos aquellos que ponen los horarios: «Siempre digo que me gustaría que jugaran 20 minutos los que ponen los horarios. Que vengan los que ponen los horarios a jugar 20 minutos a más de 30 grados en Cádiz y en agosto. Les pido que vengan y jueguen 20 minutitos. Dicho esto, el calor no me vale como excusa. Hay que amoldarse a todo». Más razón que un santo.