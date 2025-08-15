Garitano: «Empezar bien la temporada es fundamental»

«El equipo llega con muchas ganas. Todos tenemos una ilusión enorme de hacer un buen año y ahora es el comienzo de una carrera de larga distancia en la que hay que ir poco a poco». Con estas palabras daba Gaizka Garitano el pistoletazo de salida a las ruedas de prensa previas a los encuentros de esta temporada.

«Empezar bien siempre te da esa ventaja para tener confianza. Hay que ser paciente y empezar ganando el primer partido siempre es una ventaja», continuaba el entrenador del Cádiz CF.

Y es que todavía en tierras gaditanas se recuerda el 0-4 del debut el curso pasado ante el Zaragoza, aunque no era Gaizka Garitano el míster de los amarillos. «Todos los partidos son importantes en LaLiga Hypermotion, pero empezar bien es fundamental para coger confianza. La temporada pasada se empezó con una derrota muy abultada. Hay que empezar de la mejor manera posible en casa y ante una afición que volverá a ser importante para nosotros. Tenemos que responder y dar cosas buenas a la gente desde el primer día», matizaba.

«Tenemos que ser fiables»

El Mirandés, su primer adversario liguero esta temporada, llega cogido con pinzas tras su enésima remodelación de la plantilla. Lo habitual cada temporada en Anduva. «Todos los equipos estamos igual, sin completar las plantillas y en proceso de armar un equipo. Nadie tenemos excusas. En estas tres primeras jornadas se intenta sacar el mejor equipo que se tiene y lógicamente no será el equipo definitivo», avanzaba el entrenador del Cádiz CF.

Al tiempo que advertía a los suyos: «El Mirandés vendrá con un equipo muy bueno, repleto de futbolistas jóvenes que todos los clubes teníamos en las agendas y que han podido llevarlos allí. También tienen un delantero que ha costado más de seis millones de euros (Gonzalo Petit, cedido por el Real Betis) y eso no lo tenemos los demás».

Gaizka Garitano durante el pasado Trofeo Carranza. ANTONIO VÁZQUEZ

Asimismo Gaizka Garitano recordaba: «El Mirandés quedó por encima nuestra la temporada pasada. Aunque les falte efectivos ahora, no nos fiamos de ellos ni ellos de nosotros. Hay mucha igualdad en esta categoría y enfrente habrá un buen equipo».

¿Y qué hay que hacer para ganar a la revelación de la temporada pasada? Gaizka Garitano apuntaba: «Intentaremos imponer nuestro juego. No me gusta hablar nunca de los rivales y me preocupa más que saquemos nuestra mejor versión y que crezcamos como equipo. Tenemos que competir, estar en los partidos y ser fiables en la categoría».