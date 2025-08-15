Las bajas del Cádiz CF para recibir al Mirandés

El Cádiz CF inicia su participación en la competición liguera esta temporada y lo hace con varias bajas obligadas. Buena prueba de todo ello es que para recibir al Mirandés tendrá Gaizka Garitano las bajas de David Gil y Fali.

El guardameta madrileño fue operado al final de la pasada temporada de una lesión de rodilla y hasta ahora no ha vuelto a la dinámica de grupo, de manera que le tocará esperar para ser titular, siendo Víctor Aznar el guardameta titular en el estreno, tal y como ya demostró en el Trofeo Carranza. «En un par de semanas David Gil volverá a entrenar con el grupo», aseguró el vasco.

Problemas en la rodilla que también hicieron que Mwepu pasara por el quirófano. A día de hoy no se ha aclarado nada sobre su futuro.

Por lesión también se pierde la cita Fali. El central valenciano, que continuará en las filas cadistas esta temporada, tuvo que parar en la pretemporada tras el encuentro en La Línea ante Al - Ettifaq (justo antes del Trofeo Carranza) por problemas físicos y tampoco estará ante el Mirandés.

Diferente es la ausencia de Alfred Caicedo. El joven lateral derecho ecuatoriano tuvo que viajar a su país para dejar listos asuntos burocráticos que se resolverán próximamente. Mientras tanto tampoco llegará a tiempo al estreno liguero ante los jabatos. «Ha llegado hoy después de un largo viaje y estar fuera diez días por temas burocráticos», apunta Gaizka Garitano.

El joven ecuatoriano Alfred Caicedo durante su presentación con el Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

La situación de los descartados

A estas bajas se unen las de Chris Ramos, Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante y Sobrino. El delantero gaditano ya está en Brasil desde hace días y se espera que próximamente se anuncie oficialmente su llegada al Botafogo. Los otros tres siguen en el Cádiz CF, pero están descartados y el club gaditano les busca una salida.

Asimismo Gaizka Garitano se mostró optimista en cuanto a la evolución de jugadores como Joaquín y Álex, quienes no estuvieron sobre el césped en el Trofeo Carranza hace una semana. «Todos los demás están disponibles. Álex, Joaquín y todos los demás están entrenando sin problemas», apostilla el entrenador del Cádiz CF.