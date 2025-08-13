El Cádiz CF confirma que Chris Ramos sale cedido con opción a compra

Sin confirmación oficial del Cádiz CF ni Botafogo, pero con Chris Ramos ya en Rio de Janeiro y sin despedida del club gaditano. La operación salida del delantero gaditano es una auténtica realidad porque ya el jugador habla como futbolista del cuadro brasileño y porque ya se le ha visto en tierras sudamericanas.

Los clubes no han dicho esta boca es mía y tampoco el jugador ha tenido la oportunidad de despedirse (qué menos que una despedida del club el pasado sábado en el Trofeo Carranza). El caso es que lo único que se sabe a esta hora es que «sale cedido con opción a compra».

Lo ha reconocido Juan Cala. «No están todos los contratos firmados. El jugador se ha marchado a Rio de Janeiro y esperemos que hoy se firme el contrato«, explica el director deportivo.

«La operación de Chris se está llevando desde hace semanas. Finalmente se ha acordado una cesión y creemos que es la mejor para el Cádiz», resume el lebrijano sin dar detalles de números y demás cuestiones del contrato.