Chris Ramos ya habla como jugador del Botafogo sin despedida en Cádiz

Sin anuncio oficial por ninguna de las partes y sin una despedida del club de su vida y su tierra natal, al menos de puertas para afuera, Chris Ramos ya ha aterrizado en Rio de Janeiro donde en las próximas horas firmará el contrato de su vida con el equipo campeón de la Libertadores, el Botafogo brasileño.

Sin duda una operación muy buena para el futbolista y también para un Cádiz que todavía no ha confirmado si finalmente será un traspaso o una cesión con opción a compra para evitar contraprestaciones a otros exequipos de Chris Ramos, caso del Lugo. La operación podría dejar cerca de 5 millones de euros en las arcas del club gaditano.

🛬🇧🇷Chris Ramos ya se encuentra en Brasil para comenzar su nueva etapa en Botafogo

El caso es que el futbolista ya habla como nuevo jugador del Botafogo. Lo ha hecho nada más aterrizar en Rio de Janeiro. «Estoy muy contento por esta oportunidad que se me ha dado. El fútbol brasileño se vive mucho, tengo muchos amigos brasileños y de Sudamérica. Es un club que en España, del equipo donde vengo, cuando mi padre era pequeño el Botafogo iba al Trofeo. Es un equipo que siempre ha sido conocido en Cádiz. El año pasado campeón de la Libertadores, campeón de LaLiga. Vengo a un grande y voy a darlo todo por estos colores«, ha declarado el atacante.

El jugador ha vivido unas últimas horas intensas. El lunes se despidió de sus compañeros e integrantes del club en las instalaciones deportivas de El Rosal para luego emprender rumbo a Brasil. El futbolista se ha marchado sin despedida oficial del Cádiz CF ni confirmación aún de su salida.