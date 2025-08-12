Agosto no puede esperar al Cádiz CF. Ni debe. Esto empieza y el que llegue tarde, merecido tendrá lo que le pase. Y, ojo, que uno de los tardones, a juzgar por las últimas palabras vertidas por un Garitano preocupado tras empatar en casa contra el Córdoba, puede volver a ser el equipo amarillo.

Porque no parece que en los despachos de la Plaza de Madrid se haya aprendido lo suficiente del pésimo arranque liguero de la temporada pasada y que llegó después de una pretemporada a la que no se le dio importancia, como tampoco es que se le haya dado mucha a la que ya finaliza.

El tema es que este año sí que se han hecho mucho de los deberes desde la sección de Cala, esa que se dedica a encontrar jugadores para presentarlos a la dirección, que es la que analiza y estudia la inversión del jugador de marras con la opinión del cuerpo técnico, que no el voto.

Y sí, desde el área deportiva se ha hecho un gran esfuerzo a la hora de darle efectivos al entrenador para que este haya podido ir ensayando de cara al estreno liguero de este domingo, al que parece llegar tarde por sus declaraciones el pasado sábado de Trofeo.

Si se echa la vista atrás el agosto del año pasado marcó cómo iba a ser la temporada, una ruina. Dos empates y una goleada en contra fue el saldo que se sacó con un Paco López al frente que no veía el toro que se le echaba encima como sí ha tenido que verlo su relevo en el banquillo, Gaizka Garitano, que no tiene excusas y lo sabe.

Por eso, y aunque la ventana de fichajes siga abierta lo que resta de mes, este agosto el Cádiz CF no se puede permitir el lujo de comenzarlo al trantrán porque eso acaba pagando factura. El estreno del Cádiz CF 24/25 no pudo ser más desolador con aquel 0-4 del Zaragoza en Carranza y al que le siguió un 1-1 en el Ciutad de Valencia ante el Levante y otro preocupante 2-2 en casa ante el Tenerife tras llegarse al descanso 0-2. Dos puntos de nueve fueron los que se sacaron en esos tres encuentros que dejaban al Cádiz CF en la zona baja de una clasificación en la que apenas levantó cabeza coincidiendo con los dos primeros meses y medio de Garitano al frente.

Esto empieza ya y el calendario que se marca en agosto es exigente como el que más. El Cádiz CF comienza en casa ante un CD Mirandés que fue la revolución del pasado curso tal y como indica que se quedó a un paso del ascenso al no vencer al Oviedo en la final del play off de ascenso. La siguiente partida será el viernes 22 de agosto en Butarque, donde espera un recién descendido CD Leganés y se cerrará el importante mes inaugural en Carranza ante el Albacete el domingo 31 de agosto a las cinco de la tarde, hora lorquiana donde las haya y en la que no se espera una cogida como la del pasado año a manos de un Tenerife que acabó descendiendo a Primera RFEF.

De lo que haga en este primer medio mes de competición dependerá mucho la estabilidad de un club que solo calmó a las aguas al comienzo de verano con el fichaje de un Suso que no llega en su mejor momento a este debut liguero.

Agosto no puede esperar a nadie, ni siquiera a esos fichajes que pidió un entrenador que esta vez se la comienza a jugar mucho antes que su antecesor en el cargo.