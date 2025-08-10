Garitano aprieta antes del debut liguero

Ahora sí que sí ha terminado la pretemporada y lo que queda hasta que comience el campeonato liguero es una semana de entrenamiento para pulir aspectos, corregir errores y seguir trabajando los detalles necesarios. El Cádiz venció al Córdoba en la tanda de penaltis para levantar su Trofeo Carranza número once, pero Gaizka Garitano es consciente de la cantidad de cosas que aún debe mejorar su equipo para alcanzar el nivel que el desea en los suyos. A nivel físico, táctico y de planificación de plantilla, el conjunto amarillo debe subsanar sus carencias y el técnico vasco lo sabe, tal y como dejó bastante claro en su comparecencia de prensa posterior al duelo contra los cordobeses.

«Llegamos justitos, como otros equipos. Tenemos un par de jugadores claves que no están cien por cien físicamente, y en algunas posiciones nos faltan recursos», reconocía Gaizka Garitano, que profundizaba en la necesidad de buscar refuerzos en el mercado de fichajes. «La plantilla está lejos de lo que queremos, tenemos que completarla. Una vez la completemos la podremos valorar. Nos faltan efectivos, y cuando lleguen lo valoraremos. Todavía queda mucho mercado», apuntaba.

Por eso, para el entrenador hay ciertos aspectos del juego que no se pueden negociar para sus futbolistas. El sacrificio y el trabajo son indiscutibles en el éxito del fútbol actual, y cobran una importancia más relevante que incluso la propia calidad. «Tenemos varios futbolistas que son buenos en unas cosas y no tan buenos en otras. El que tiene talento y desborde, no tiene unas, y el que es fuerte y aprieta bien, luego no tiene otras. Cada uno tiene sus características y siempre hay que exigirle el máximo a los jugadores. Estamos en un club importantísimo y la actitud es innegociable, eso ha quedado y va a quedar claro conmigo«.

Eso sí, Garitano asumía que su realidad es también la de la gran mayoría de competidores en LALIGA HYPERMOTION. «Hay jugadores claves en algunas posiciones que no están al 100% físicamente y luego otras posiciones en las que nos faltan recursos. Todos los equipos tenemos que salvar las jornadas como podamos, con pocos efectivos del primer equipo e intentando competir pensando los minutos que puede jugar cada uno. Hay jugadores que no están para 90 minutos y entonces hay que repartir para llegar a ese minutos enteros y esperar a que lleguen otros para ser más competitivos. Pero bueno, como todos los equipos, el mercado se mueve lento y a todos les pasa lo mismo«, finalizaba el técnico.