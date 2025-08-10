Las notas del Cádiz - Córdoba en el Trofeo Carranza

A una semana del estreno liguero ante el Mirandés, el Cádiz CF tenía su última prueba de fuego de la pretemporada. Era, como siempre es habitual, con la celebración del Trofeo Carranza. En esta ocasión era a partido único (como en los últimos años) y con el Córdoba CF como adversario. Un duelo andaluz frente a un contrincante de su competición: LaLiga Hypermotion. Sin lugar a dudas, un auténtico examen.

Gaizka Garitano puso en liza un once titular formado por los siguientes futbolistas: Víctor Aznar; Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Moussa Diakité, Yussi Diarra; Suso, Ontiveros, De la Rosa; y Álvaro García Pascual.

El primer cambio del Cádiz CF fue en el intermedio. Suso jugó los 45 minutos que había avisado el entrenador del Cádiz CF y Brian Ocampo entró por él.

Quedando media hora entró Sergio Ortuño por Ontiveros, ya con 1-0 en el electrónico. Después se estrenó el recién incorporado Jorge Moreno y también entró Isaac Obeng por Iza y De la Rosa, respectivamente.

Los últimos en entrar fueron Raúl Pereira, Roger Martí y Marcos Denia por el goleador Mario Climent, Yussi Diarra y Álvaro García Pascual.

Así jugaron los cadistas en el Trofeo Carranza Víctor Aznar Notable Estaba bastante acertado en sus intervenciones hasta que un notorio fallo tras un disparo de Kevin Medina hizo que marcara el excadista Sergi Guardiola, que no desaprovechó el rechace. Sin Caro y con David Gil entrando ahora en la dinámica del equipo después de su lesión, Víctor Aznar apunta a la titularidad en el primer tramo liguero. Con los guardametas no hay perdón en los errores y eso le pasó al arquero del Cádiz CF. Luego lo solventó con creces al parar un penalti a Sergi Guardiola y otro a Isma Ruiz, y así dar el LXXI Trofeo Carranza a su equipo. Esta vez pudo redimirse. Iza Aprobado Sufrió bastante con Jacobo González en los primeros minutos, aunque luego se fue recomponiendo. Actuación discreta. Se marchó algo tocado a una semana del estreno liguero ante el Mirandés. Kovacevic Bien Bastante serio, en su línea. Sin Víctor Chust, el balcánico debe dar un salto y ser ahora el líder de la defensa. Ya no es un experimento y se le va a exigir más. Le tocó formar dupla con Iker Recio. Salvó el 1-2 con un despeje en los últimos minutos. Iker Recio Aprobado Ya sin Víctor Chust, Gaizka Garitano colocó a Iker Recio como pareja de Bojan Kovacevic. No transmite demasiada confianza. Se le nota algo nervioso y confundido. Necesita asentarse. Eso sí, no le tembló el pulso y marcó en la tanda de penaltis. Mario Climent Notable Sigue subiendo la banda izquierda con alegría y desparpajo. Esa frescura la agradece mucho el equipo. Arriba es un arma más. Prueba innegable de ello es que hizo el 1-0 y confirmó lo que ya demostró la temporada pasada cuando llegó: es un lateral goleador. Fue relevado al final por Raúl Pereira. Moussa Diakité Bien Es una de las noticias positivas. Aporta músculo, derroche y criterio en la sala de máquinas. Se siente cómodo con Yussi Diarra. Yussi Diarra Bien Acertado en la conducción y con peso en la medular. Como si no hubiese llegado nuevo al Cádiz CF. Tiene buena pinta. Suso Bien Había muchísimas ganas de ver a Suso jugando con el Cádiz CF en casa. Tuvo la primera ocasión de su equipo a balón parado, faceta de la que toma el liderazgo. Su talento es indiscutible, aunque estuvo intermitente. Con minutos y respetándole las lesiones, Suso será el líder del equipo. Y si encima se compenetra con Ontiveros... Jugó lo que dijo el míster: 45 minutos. Brian Ocampo entró por él. Ontiveros Notable No está al cien por cien y necesita rodaje, pero su talento está fuera de toda duda. Partió desde la banda izquierda y dejó pinceladitas de alto nivel. Si encaja con Suso, como así parece, pueden formar una dupla de ensueño. Sin el gaditano, el malagueño pasó a la mediapunta y ahí dio a Mario Climent medio gol en el 1-0. Después descansó. Sigue siendo fundamental. De la Rosa Bien Pasaba desapercibido cuando se sacó un latigazo que a punto estuvo de sorprender a Carlos Marín y entrar por la escuadra. A partir de ahí estuvo más activo y persistente por el extremo derecho. Salió desfondado en la recta final de la cita. Álvaro García Pascual Bien Muy batallador. Utiliza bastante bien su corpulencia para bajar balones, sabe proteger el esférico y es un incordio constante para las defensas rivales. Le faltó marcar, pero no estuvo fino en la mejor ocasión que tuvo. Acabó exhausto y relevado. Brian Ocampo Bien Jugó toda la segunda mitad al entrar por Suso. Estuvo fino e implicado, cosa que agradece el equipo. Con su insistencia pudo originar el 2-0, pero su pase lo tocó un zaguero y se marchó al travesaño. Así se le quiere ver esta temporada. El cadismo espera que no se pierda por el camino y aporte de una vez por todas todo lo que se espera de él. Sergio Ortuño Aprobado Dispuso de algo más de media hora tras sustituir a Ontiveros. Labor de trabajo en la medular, teniendo que sufrir cuando el Córdoba apretó en los últimos minutos. Marcó uno de los penaltis. Jorge Moreno Aprobado Fue llegar y estrenarse. Lo hizo como lateral derecho al sustituir a Iza. Habrá que ver al madrileño con mayor detenimiento y también como central. Isaac Obeng Sin calificar Dio descanso a De la Rosa. Nada que destacar en el encuentro y con suerte en su penalti porque lo tiró regular... Menos mal que entró.

Así jugaron los cadistas en el Trofeo Carranza Roger Martí Sin calificar Sin tiempo en el encuentro, el delantero valenciano falló su penalti en la tanda. Afortunadamente no pasó factura al Cádiz CF. Marcos Denia Sin calificar El autor del gol en el amistoso de La Línea volvió a tener minutos. Fueron pocos, pero le sirvieron para tirar uno de los penaltis. Y marcó. Raúl Pereira Sin calificar Entró al final por el goleador Mario Climent.