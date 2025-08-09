Suscríbete a
ABC Premium

Directo CÁDIZ - CÓRDOBA

Trofeo Carranza: Cádiz - Córdoba, en directo

Sigue el toda la previa, el partido y las reacciones del 71º Trofeo Carranza que mide al cuadro cadista frente al conjunto cordobés aquí, en Canal Amarillo

Horario, dónde seguir y ver el Cádiz - Córdoba

La previa del Cádiz - Córdoba

Trofeo Carranza
Trofeo Carranza l.v.
Rubén López

Rubén López

Cádiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cádiz y Córdoba se ven las caras en la 71ª edición del Trofeo Ramón de Carranza. Una cita entre andaluces que será también el choque de presentación del nuevo conjunto de Gaizka Garitano ante su afición.

Sigue el Trofeo Carranza con la previa, el encuentro y las reacciones aquí, en Canal Amarillo.

21:59

Dominando el Cádiz el partido que busca la portería rival

21:57

OCASIÓN PARA SUSO!

Balón parado del Cádiz, la deja Ontiveros para Suso y el disparo del gaditano se va pegado al palo!

21:55

Partido igualado en este arranque de encuentro

21:52

Casi marca el Córdoba con un remate de Sergi Guardiola

21:50

Muy buen estado del terreno de juego

21:49

Fuera de juego de Ontiveros que se plantó solo ante el portero

21:48

INICIO

Comienza el partido!!!! VAMOS CÁDIZ

21:44

Todo listo para el comienzo del partido. Media entrada en el Estadio

21:37

Un Trofeo Carranza descafeinado que nunca volverá a ser lo que fue (Previa)

21:36

Jugadores calentando en estos momentos

Icono
21:19

¿Quién será el sustituto de Chris Ramos en el Cádiz CF?

21:10

Las dos estrellas de este Cádiz

21:09

ONCE DEL CÁDIZ: Víctor Aznar, Iza, Kovacevic, Recio, Climent, Diakité, Diarrá, De la Rosa, Ontiveros, Suso y García Pascual

21:07

ONCE DEL CÁDIZ CF

21:05

Maldini da el pistoletazo de salida al LXXI Trofeo Carranza

21:03

Buenas noches cadistas!!! Comenzamos con el directo del Trofeo Carranza entre Cádiz y Córdoba, saludos de Rubén López

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app