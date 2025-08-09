Directo CÁDIZ - CÓRDOBA
Trofeo Carranza: Cádiz - Córdoba, en directo
Sigue el toda la previa, el partido y las reacciones del 71º Trofeo Carranza que mide al cuadro cadista frente al conjunto cordobés aquí, en Canal Amarillo
Horario, dónde seguir y ver el Cádiz - Córdoba
La previa del Cádiz - Córdoba
Cádiz y Córdoba se ven las caras en la 71ª edición del Trofeo Ramón de Carranza. Una cita entre andaluces que será también el choque de presentación del nuevo conjunto de Gaizka Garitano ante su afición.
Sigue el Trofeo Carranza con la previa, el encuentro y las reacciones aquí, en Canal Amarillo.
Dominando el Cádiz el partido que busca la portería rival
OCASIÓN PARA SUSO!
Balón parado del Cádiz, la deja Ontiveros para Suso y el disparo del gaditano se va pegado al palo!
Partido igualado en este arranque de encuentro
Casi marca el Córdoba con un remate de Sergi Guardiola
Muy buen estado del terreno de juego
Fuera de juego de Ontiveros que se plantó solo ante el portero
INICIO
Comienza el partido!!!! VAMOS CÁDIZ
Todo listo para el comienzo del partido. Media entrada en el Estadio
Jugadores calentando en estos momentos
Las dos estrellas de este Cádiz
ONCE DEL CÁDIZ: Víctor Aznar, Iza, Kovacevic, Recio, Climent, Diakité, Diarrá, De la Rosa, Ontiveros, Suso y García Pascual
ONCE DEL CÁDIZ CF
Buenas noches cadistas!!! Comenzamos con el directo del Trofeo Carranza entre Cádiz y Córdoba, saludos de Rubén López