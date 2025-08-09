Trofeo Carranza: Cádiz - Córdoba, en directo

Cádiz y Córdoba se ven las caras en la 71ª edición del Trofeo Ramón de Carranza. Una cita entre andaluces que será también el choque de presentación del nuevo conjunto de Gaizka Garitano ante su afición.

Sigue el Trofeo Carranza con la previa, el encuentro y las reacciones aquí, en Canal Amarillo.

21:59 Dominando el Cádiz el partido que busca la portería rival 21:57 OCASIÓN PARA SUSO! Balón parado del Cádiz, la deja Ontiveros para Suso y el disparo del gaditano se va pegado al palo! 21:55 Partido igualado en este arranque de encuentro 21:52 Casi marca el Córdoba con un remate de Sergi Guardiola 21:50 Muy buen estado del terreno de juego 21:49 Fuera de juego de Ontiveros que se plantó solo ante el portero 21:48 INICIO Comienza el partido!!!! VAMOS CÁDIZ 21:44 Todo listo para el comienzo del partido. Media entrada en el Estadio 21:37 Un Trofeo Carranza descafeinado que nunca volverá a ser lo que fue (Previa) 21:36 Jugadores calentando en estos momentos 21:19 ¿Quién será el sustituto de Chris Ramos en el Cádiz CF? 21:10 Las dos estrellas de este Cádiz 21:09 ONCE DEL CÁDIZ: Víctor Aznar, Iza, Kovacevic, Recio, Climent, Diakité, Diarrá, De la Rosa, Ontiveros, Suso y García Pascual 21:07 ONCE DEL CÁDIZ CF 21:05 Maldini da el pistoletazo de salida al LXXI Trofeo Carranza 21:03 Buenas noches cadistas!!! Comenzamos con el directo del Trofeo Carranza entre Cádiz y Córdoba, saludos de Rubén López

