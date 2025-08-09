Maldini da el pistoletazo de salida al LXXI Trofeo Carranza

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz ha acogido este sábado al mediodía la presentación oficial de la LXXI edición del Trofeo Carranza, una cita histórica del fútbol veraniego que este año enfrenta al Cádiz CF y al Córdoba CF. Será a las 21.45 horas, a partido único y televisado en abierto por Canal Sur y la plataforma Plaiz.

El acto ha contado con un invitado de lujo: el prestigioso periodista deportivo Julio Maldonado 'Maldini', encargado de pronunciar el pregón inaugural. Reconocido por su vasto conocimiento del fútbol internacional, Maldini ha puesto voz al espíritu de un torneo que, a lo largo de más de siete décadas, ha reunido a grandes clubes y leyendas en La Tacita de Plata.

Lo hizo una semana después de ver al equipo gaditano en su amistoso celebrado en Sanlúcar de Barrameda y que acabó con una aplastante victoria del Ceuta (0-3).

Con Bruno García, alcalde de Cádiz, dando la bienvenida al pregonero, el Cádiz CF estuvo representado por Pepe Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF y adjunto a la presidencia del club gaditano. Quien no estuvo fue Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, tal y como ya sucedió hace un año durante el pregón de otro periodista como Antonio Hernández - Rodicio en el LXX Aniversario del 'Trofeo de los Trofeos'.

Imagen del acto de presentación del LXXI Trofeo Carranza. NACHO FRADE

Una presentación muy futbolera

El pregonero, que lució la camiseta amarilla del Cádiz CF en el inicio de su pregón, ha remarcado el valor sentimental y deportivo del Trofeo Carranza, subrayando su importancia como símbolo de tradición futbolística.

El Trofeo ya luce en el corazón de la ciudad y se disputará esta noche en el feudo amarillo, donde cadistas y cordobesistas, que volverán a verse las caras en LaLiga Hypermotion, protagonizarán un duelo con sabor andaluz.

La cita servirá como la última prueba para el equipo de Gaizka Garitano antes del estreno liguero, que se producirá el próximo domingo 17 de agosto frente al CD Mirandés.