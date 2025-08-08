Gaizka Garitano: «Todo indica que Chris Ramos se va del Cádiz CF»

Chris Ramos está en la casilla de salida del Cádiz CF. El delantero gaditano, que no ha jugado durante la pretemporada con la escuadra gaditana, es uno de esos jugadores por los que la entidad de La Tacita de Plata puede obtener ingresos y a eso se agarran para mejorar las arcas económicas para afrontar el curso venidero.

El ariete está en la agenda del Botafogo, club de la liga brasileña que está entrenado actualmente por Davide Ancelotti, hijo del mítico Carlo Ancelotti. Tal es así que en las últimas horas se ha señalado que Chris Ramos se marcharía a Brasil por tres temporadas, siendo el salario aproximado de un millón de euros netos por curso.

Ahora bien, queda ver por cuánto lo venderá el Cádiz CF, que habría fijado su precio de venta en 5 millones de euros. Ahí está la barrera a salvar en la operación. Y es que el CD Lugo, entidad que guarda ese porcentaje de futura venta tras el acuerdo alcanzado con la entidad amarilla en el mercado de invierno del curso 2022/2023, se llevaría un 25% de la operación total a partir de los 2.750.000 euros.

‼️ Pues salimos de dudas con la situación de la posible venta de Chris Ramos.



📌 Esto me decía Javi Recio:



Después de los rumores destapados en las últimas horas sobre la posible marcha de Chris Ramos al Botafogo, su entrenador Gaizka Garitano ha señalado en la previa de la LXXI edición del Trofeo Carranza que disputarán Cádiz CF y Córdoba: «Todo indica que Chris Ramos se va del Cádiz CF». Y al mismo tiempo ha apostillado el entrenador vasco del equipo gaditano: «Tendremos que reforzar el ataque con otro delantero si se marcha».

La necesidad de una venta

De confirmarse el adiós, Chris Ramos se marcharía del Cádiz CF después de su etapa en el equipo de su alma, con el que ha jugado en Primera y en Segunda. Hace unos meses el Cádiz CF ya desechó una oferta del Celta por el delantero gaditano, tal y como reconoció en su momento el presidente cadista Manuel Vizcaíno. También había sonado para recalar en el Rayo Vallecano o probar fortuna en Estados Unidos, país del que el gaditano también tiene la nacionalidad.

Con este adiós, Gaizka Garitano se queda sin uno de los delanteros con los que más había contado desde su llegada al banquillo.