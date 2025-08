El Cádiz CF busca dinero

Entrar han entrado tela, sin embargo, salir lo que se llama, más bien pocos. Quitando a los rescindidos Matos y Melendo y a los que cumplieron contrato (Zaldua y Carlos Fernández) el resto de descartes -que vienen a ser siete- están siguen trabajando junto al grupo sin percatarse de que el club ya les dio la orden de buscarse un destino que no termina de llegar.

Así las cosas, Cala y sus colaboradores se estrujan la cabeza para aligerar el peso de la plantilla, entre otras cosas, porque hay jugadores con dorsal que no podrán usarlo dado que el club sobrepasa el límite salarial debido al gran número de fichas que soporta. Uno de los caso es, por ejemplo, Álex Fernández, que a día de hoy no ha podido ser inscrito tras haber renovado a finales de junio tras haber cumplido contrato. Aunque este caso es habitual y no preocupa demasiado a los dirigentes cadistas, no deja de ser la enésima falta de previsión en una estructura deportiva engordada por malas gestiones.

Por todo ello, y en vista que los descartes no serán fáciles de colocar en el mercado, desde el club amarillo no se está perdiendo el tiempo y se ha puesto en el escaparate a jugadores que, sobre el papel, deberían llevar un peso importante en el equipo entrenado por Gaizka Garitano. De momento, son tres los futbolistas por los que Manuel Vizcaíno se sentaría a negociar con tal de ingresar dinero para equilibrar el presupuesto del nuevo curso.

El primero de ellos no es otro que el flamante máximo goleador de las dos últimas temporadas, el gaditano Chris Ramos, por el que el Rayo Vallecano está dispuesto a soltar 2,5 millones, o sea, la mitad de la mitad de lo que pedía al comienzo del verano un club que se cree tener un Ferrari cuando fuera no es más que un utilitario.

Al carismático goleador local le sigue en el escaparate otro compañero en el que igual da una de cal que otra de arena. Este no es otro que Víctor Chust, un gran central que se ha decantado por la irregularidad antes que por la continuidad en una proyección que ha quedado estancada de amarillo. A pesar de ello, el defensa valenciano tiene más nombre que el resto de sus compañeros y es por eso mismo la directiva cadista no se lo ha pensado dos veces. Según varias informaciones, el Elche llegaría a los dos millones de euros, algo que puede sonar a música para los oídos para los necesitados directivos amarillos.

Otro que sorprende verlo en el baile de nombres es el recién llegado Joaquín González, un mediocentro que procede del Atlético de Madrid B y con pasado en el Sanluqueño y que por lo que se está viendo en esta pretemporada no está convenciendo a Garitano. En el caso del centrocampista nacido en Tegueste su salida sería en forma de cesión.

Pasan los días y el overbooking en este Cádiz CF 25/26 es preocupante para un cuerpo técnico que ya tiene la Liga a la vuelta de la esquina sin que su equipo esté demostrando estar trabajado, equilibrado y compacto. Queda tiempo para arreglar un nuevo desaguisado.

