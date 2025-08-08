Dónde ver Cádiz - Córdoba del Trofeo Carranza: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

Este sábado se pone en liza la LXXI edición del Trofeo Carranza y lo hace con una cita entre Cádiz CF y Córdoba, dos equipos andaluces que por segunda temporada consecutiva se verán las caras en LaLiga Hypermotion.

De nuevo a partido único, tal y como es habitual en los últimos tiempos, el 'Trofeo de los Trofeos' se celebrará en el Estadio del Cádiz CF y servirá como presentación del equipo de Gaizka Garitano ante su afición a apenas una semana de su estreno liguero ante el Mirandés en el mismo escenario.

Será la última prueba de una pretemporada que llega a su fin. Una cita que llega después del último empate del Cádiz CF en La Línea ante Al-Ettifaq (1-1). Eso sí, lo hace con muchos asuntos todavía por resolver en la plantilla del Cádiz CF en cuanto a altas y bajas.

Horas antes de la celebración del Trofeo Carranza, el 'Trofeo de los Trofeos' será pregonado por el periodista deportivo Julio Maldonado 'Maldini'.

Horario y fecha: ¿A qué hora jugará el Cádiz CF contra el Córdoba en el Trofeo Carranza?

El encuentro entre Cádiz CF y Córdoba, correspondiente a la LXXI edición del Trofeo Carranza, se disputará el próximo sábado 9 de agosto a las 21.45 horas en el Estadio del Cádiz CF.

Televisión: ¿Qué canal televisará el Cádiz CF ante el Córdoba en el Trofeo Carranza?

La LXXI edición del Trofeo Carranza entre Cádiz CF y Córdoba CF se podrá ver en directo y en abierto a través de Canal Sur TV y de Plaiz, la plataforma online televisiva del Cádiz CF. La visualización en esta última será totalmente gratuita, aunque habrá que realizar un previo registro al que se podrá acceder desde la web del Cádiz CF.

Internet: ¿Cómo seguir el Cádiz - Córdoba del Trofeo Carranza en directo?

