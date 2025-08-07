La savia nueva evita la derrota del Cádiz CF en La Línea (1-1)

Un señor gol de Marcos Denia sirve para que el Cádiz CF empate ante Al-Ettifaq (1-1) en La Línea su penúltimo encuentro de la pretemporada. Una reivindicación ahora que suena con fuerza una posible marcha de Chris Ramos. Quién sabe... Se vaya o no el gaditano, llegue o no un nuevo ariete.

La tarde se presentaba intensa después de las noticias de las últimas horas. A las salidas de Caro y Fede San Emeterio se sumaba la de Víctor Chust, en su caso cedido al Elche con opción de compra. La marcha del central valenciano propiciaba la llegada de Jorge Moreno, central madrileño que recala libre en La Tacita de Plata tras descender con el Cartagena a la Primera RFEF. Y por si fuera poco, el bombazo: el interés del Botafogo en Chris Ramos.

Muchos asuntos en los despachos que se sumaban a lo que sucedía en el palco de autoridades. Allí estaban presentes Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, y el presidente cadista Manuel Vizcaíno, acompañado a su vez por Rafael Contreras. Primer cara a cara (al menos público) con los dirigentes de La Línea 100 x 100 con los mandatarios del Cádiz CF después de explotar el tema de El Madrugador. Quien no estaba esta vez era Germán Beardo.

Desde allí también seguían Juan Cala, Juanjo Lorenzo y Mario Fuentes las evoluciones de los jugadores. Esta vez Gaizka Garitano ponía en liza un once titular formado por los siguientes futbolistas: Víctor Aznar; Juan Díaz, Fali, Samu Almagro, Raúl Pereira; Yussi Diarra, David García; Obeng, Ontiveros, Brian Ocampo; y Roger Martí. Mezcla de juventud y veteranía.

Eran los elegidos dos días antes del Trofeo Carranza ante el Córdoba, justo en el penúltimo asalto y con la mente puesta en el estreno liguero ante el Mirandés dentro de poco más de una semana.

Mucho trabajo por hacer

La primera mitad terminó sin goles frente a un rival, Al - Ettifaq, que se encuentra en el sur de España de gira. Y el entrenador del Cádiz CF optó por dar un poco de aire en el descanso con las entradas en el rectángulo de juego de Sergio Ortuño y De la Rosa por Yussi Diarra y Brian Ocampo. Hombre por hombre.

El plan no surtía efecto porque al empezar la segunda mitad se adelantaba Al-Ettifaq en La Línea con un gol de Francisco Calvo (47'). Fue entonces cuando Marcos Denia entró por Ontiveros y, cuando apenas lleva seis minutos sobre el césped, empató la cita (66'). Lo hizo con un gol de auténtico 'killer'.

📣 Aviso: lo de Marcos Denia fue un escándalo.



🎯 Dale al play y disfrútalo. 👇 pic.twitter.com/2IlwlJ3H9d — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) August 7, 2025

Otro joven con Ismael Álvarez tuvo minutos en la recta final al entrar por Fali. Así terminó un nuevo episodio veraniego que no despertó mucha expectación en líneas linenses, con bastantes butacas libres en las gradas.