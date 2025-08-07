Una tarde frenética para Juan Cala

Juan Cala vivió este miércoles una jornada frenética. El responsable de la dirección deportiva del Atlético Sanluqueño estuvo presente por la tarde en la XLIX edición del Trofeo Ciudad de El Puerto, cita en la que participaba el Atlético Sanluqueño, club del que es copropietario junto a Coke.

El lebrijano llegó antes de las 19.00 horas al Estadio José del Cuvillo y estuvo presente en el homenaje que el Racing Club Portuense dio al alcalde Germán Beardo. Cala estuvo allí como representante del Atlético Sanluqueño junto al excapitán cadista José Mari, entre otros.

Después tocó presenciar el primer encuentro de 45 minutos entre el Atlético Sanluqueño y el Xerez CD, cita que terminó en empate sin goles, pero con victoria de los sanluqueños en la tanda de penaltis (3-2).

Cala lo hizo en la segunda fila del palco, junto al vicepresidente cadista Rafael Contreras. Ya empezado el Trofeo llegó Coke, que se situó en el palco de autoridades cerca de Cala y también de José Mari. El madrileño y el roteño estuvieron hasta el final.

José Mari, Juan Cala y Rafael Contreras en el Estadio José del Cuvillo. A. V.

Confirmadas varias salidas

Pero la tarde fue muy movida para Juan Cala. Movidísima. Móvil en mano, el director deportivo del Cádiz CF habló a pie de césped antes del encuentro, también en el palco y en los aledaños. Su teléfono móvil echaba chispas y no era para menos porque en ese periodo de tiempo se confirmó la rescisión unilateral del contrato de Caro. Poco después sucedía lo mismo con Fede San Emeterio.

Y todo ello con la salida de Víctor Chust a las puertas y la previsible llegada de Jorge Moreno como sustituto. Nada de esto último, eso sí, se hizo oficial en el Estadio José del Cuvillo.

Así, entre kilómetros y kilómetros y llamadas y llamadas, Juan Cala se marchó de El Puerto antes de terminar. Todavía queda casi un mes de mercado, pero LaLiga Hypermotion comenzará en poco más de una semana. Y el lebrijano trabaja a destajo para que el nuevo proyecto tenga los resultados esperados.