El obsequio del Xerez CD a Germán Beardo

La XLIX edición del Trofeo Ciudad de El Puerto dio para mucho. Sobre el césped el campeón fue el Xerez CD, en la grada el ambiente fue sano y lleno de cordialidad entre las aficiones. Una auténtica fiesta del fútbol provincial en una cita que ya está a las puertas de sus Bodas de Oro. Pero también se jugó otro 'partido', esta vez sin el esférico presente.

Antes de empezar el triangular entre Racing Club Portuense, Atlético Sanluqueño y Xerez CD era el momento de homenajear a Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María, por la remodelación de la Tribuna del Estadio José del Cuvillo, histórico recinto inaugurado en 1972 con el primer Trofeo Ciudad de El Puerto entre el Racing Club Portuense y el Real Madrid. Un vetusto estadio que permaneció cerrado y en un estado ruinoso durante varios años.

Ya sin cubierta (a la espera de una nueva) pero con el graderío remozado y con asientos que se estrenaban para la ocasión, el Racing Club Portuense homenajeaba a Germán Beardo. Lo hacía descubriendo una placa, situada a la derecha de las escaleras de entrada a la grada de Tribuna, en homenaje al alcalde de El Puerto por su ayuda al club. El primer edil portuense también recibía otra plaza individual por parte de Jesús Rodríguez, presidente del Racing Club Portuense, con la presencia allí de Antonio Caraballo y Jesús Garay o Pedro Curtido, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), entre otros.

El homenaje

Germán Beardo tenía cerca a Rafael Contreras y Juan Cala. El vicepresidente del Cádiz CF, que ya acudió hace un par de meses al Estadio José del Cuvillo cuando el Racing Club Portuense ascendió a la División de Honor, no faltó a la cita. Presenció 45 minutos, los mismos que en aquella final del ascenso, y se sentó en la segunda fila del palco de autoridades junto a Juan Cala y Coke, que llegó poco después y se quedó hasta el final. En la fila superior estaba José Mari, el excapitán cadista que ahora trabaja en la confección de la plantilla del Atlético Sanluqueño.

Rafael Contreras y Juan Cala en el homenaje a Germán Beardo. La VOZ

Cala, por su parte, además de director deportivo del Cádiz CF es copropietario junto a Coke del Atlético Sanluqueño, uno de los clubes participantes en la XLIX edición del 'Trofeo de la Bahía'. Quien no estuvo fue Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, que sí había estado con Germán Beardo en la Real Plaza de Toros de El Puerto días antes para ver el recital de Morante de La Puebla.

Hace una semana todos ellos, incluido el presidente del Cádiz CF, estuvieron presentes en Estepona para ver 'in situ' el amistoso entre Cádiz CF y Al-Sadd SC. La foto generó revuelo porque llegaba después del polémico pleno extraordinario en la Diputación de Cádiz, con el futuro de El Madrugador como protagonista y el PSOE en el punto de mira. Ese mismo día se presentó el Trofeo Ciudad de El Puerto.

Hoy ha sido un día muy emotivo para mí. Muchísimas gracias al @RacingPortuense por esta placa tan especial en el Estadio José del Cuvillo, descubierta hoy durante el 49º Trofeo Ciudad de @ElPuerto @RadioPuerto pic.twitter.com/Vz1hiCnB78 — Germán Beardo (@GermanBeardo) August 6, 2025

La agenda provincial

A la misma hora de este miércoles 6 de agosto, una semana después del día de marras, Almudena Martínez del Junco, presidenta de la Diputación de Cádiz, acudía a la 180ª edición de las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, la localidad de uno de los equipos presentes en el 'Trofeo del Catavino'. Allí también estaba presente Javier Vidal. Era la segunda jornada y una de las carreras llevaba el nombre de la institución provincial. Alrehb se llevaba el premio bajo la tutela de Diego Sarabia.

Almudena Martínez del Junco y Javier Vidal estuvieron presentes en las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda este miércoles. NACHO FRADE

Para terminar de rizar el rizo, este jueves a las 20.00 horas el Cádiz CF juega un nuevo amistoso ante Al Ettifaq en La Línea de la Concepción. Sí, La Línea de la Concepción, donde gobierna La Línea 100x100, el socio de gobierno del Partido Popular en la Diputación de Cádiz y que tan molesto se mostró por la votación sobre el futuro de El Madrugador en el pleno extraordinario. El pacto de gobierno provincial se salvó 'in extremis', aunque el diputado linense Javier Vidal fue contundente: «Ninguno de los que estamos aquí comemos pipas con la gente del Cádiz CF». Entonces ironizaba con la famosa imagen que se ha hizo viral de Germán Beardo en Estepona con Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras en presencia de Juan Cala.

La comentada imagen de Estepona. LA VOZ

Un detalle con mucha clase

Pero una de las imágenes de la jornada fue otra y ahí el Xerez CD, que después se llevó el Catavino de Plata, metió un golazo inesperado. El presidente Juan Luis Gil 'Titín' obsequió a Germán Beardo, reconocido cadista, con una camiseta del Xerez CD con su nombre (Germán) y el número '9' a la espalda. El mismo que lucieron históricos xerecistas como Antonio Calle o Mario Bermejo. El dorsal que vestía el alcalde portuense en su juventud. Además lo hizo con Rafael Contreras y Juan Cala presentes en esa foto.

Germán Beardo y el dorsal '9' en la elástica del Xerez CD. L. V.

Todo un guiño del club xerecista al alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz, que agradeció el gesto entre risas y buen talante. Un detalle inesperado y lleno de clase y señorío para expresar que ellos han vuelto y también juegan el partido en el fútbol de la provincia. Porque, a fin de cuentas, el fútbol debe ser hermandad. Eso es lo que se vivió una vez más en el Trofeo Ciudad de El Puerto, el 'Trofeo de la Concordia'.