La Línea 100x100 reconoce que «faltó muy poco» para romper el pacto con el PP en la Diputación de Cádiz

«Faltó muy poco» para que se rompiera el pacto de gobierno entre el Partido Popular y La Línea 100x100. El vicepresidente segundo de la administración provincial, Javier Vidal, ha reconocido que «cuando entramos en la reunión, personalmente, la voluntad era de irnos a nuestra ciudad y seguir trabajando, lógicamente, en la Diputación desde la oposición».

El portavoz de la formación linense hace referencia el encuentro que mantuvieron este jueves entre ambos partidos para tratar todo lo acontecido en el pleno del miércoles sobre las instalaciones de El Madrugador, en El Puerto. La Línea 100x100, como manifestó Vidal el miércoles, se sintió engañada y traicionada por el Partido Popular y la idea que tenía el partido era la de abandonar el pacto de gobierno con los populares.

«Llevamos el 2015 metido en política en La Línea, habrá quien pueda decir que lo habremos hecho mejor o que lo hemos hecho peor, pero nuestros expedientes están inmaculados. Todos los cargos políticos, todos los concejales que están allí, nadie nunca ha sido acusado de nada», ha asegurado Vidal, quien ha afirmado que «nosotros, si vemos que hay algo que no es legal y que tampoco es ético, no vamos a tragar por ahí. No vamos a pasar por ahí. Entonces, ya te digo, la intención mía, personal, y de mi grupo, de Juan Franco y de Sebastián Hidalgo, era la de dar por sanado este tema, trabajar desde la oposición, y trabajar porque tampoco vemos alternativa en la otra parte, sinceramente, tampoco vemos alternativa porque lo que he comentado antes creo que es algo muy, muy grave».

A partir de ahora, y con la crisis salvada, al menos en la teoría, «vamos a seguir trabajando por la provincia, por nuestro municipio».

El PP necesita a La Línea 100x100 para gobernar

La Línea 100x100 es la llave del gobierno de Diputación. Tras las elecciones de mayo del año 2023, tanto PP como PSOE lograron 14 diputados provinciales, Izquierda Unida obtuvo un representante y la formación linenses dos diputados. La Línea 100x100 mostró su apoyo a los populares, que también gobiernan en la Junta de Andalucía. Hasta el momento, la relación entre los dos socios de gobierno había sido bastante buenas, desde el PP siempre han destacado que no había ningún tipo de discrepancias, pero este punto sobre unas instalaciones en El Puerto, ha generado la primera crisis en el seno del gobierno.

Ahora, y en un día en el que oficialmente estaban de vacaciones, tanto Almudena Martínez como Javier Vidal solventan esta primera crisis y el pacto entre ambos se mantiene.