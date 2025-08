«Ninguno de los que estamos aquí comemos pipas con la gente del Cádiz CF»

Está la cosa que echa humo por la Diputación Provincial a raíz de la que se ha formado tras una votación más que pactada para que la Finca portuense de El Madrugador vuelva a manos de la Diputación Provincial y deje de estarlo en las del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT).

El incendio tras el sainete del pasado miércoles no terminaba de extinguirse y este viernes el equipo de gobierno no tenía otra que salir a dar explicaciones mangueras en ristre. Allí que se presentaba la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco (PP), que estaba acompañada por los vicepresidentes Juan José Ortiz (PP) y Javier Vidal (La Línea 100x100). Fue este último el que más incriminó a los dirigentes del Cádiz CF para denunciar las supuestas presiones cometidas por Vizcaíno y Contreras para que la cesión de los terrenos acabasen en manos de la Diputación, donde aparece la sombra alargada de otro vicepresidente popular como Germán Beardo, sobre el que recae la sospecha de ser él el maestro de ceremonias de lo ocurrido en la votación.

El propio Javier Vidal lo decía así. De entrada, el político linense dejaba a la altura del betún a la presidenta, a la que ya reprochó el pasado miércoles que faltara a su palabra y convocase en pleno el punto para votar la cesión cuando la noche anterior había dicho lo contrario en llamada telefónica. Por eso, el de La Línea 100x100 -partido que cogobierna en la Diputación gracias a sus dos diputados en unión con los 14 del PP- felicitó a la presidenta «por retomar el mando de la Diputación», algo que no hizo el pasado miércoles, donde «mandaban otros intereses y no la cordura como se ha tenido en este equipo de gobierno» hasta el día de autos.

A la crisis interna abierta en el seno del gobierno provincial se le ha querido poner fin cuanto antes y es por eso este viernes se han dicho las cosas a la carita y ante los medios. Y qué cositas. Seguía Vidal. «Hoy el Partido Popular en su conjunto, con su presidenta a la cabeza, están demostrando que han vuelto a tomar el mando. Y yo me alegro de eso porque si no manda la presidenta de la Diputación es malo para los intereses de todos los gaditanos, no para los que vienen desde fuera. Y esos intereses se han podido evitar gracias a la cordura de los dos partidos que han evitado poder meternos en un problema», comentaba aludiendo a esas terceras partes en la que se encuentra los deseos de los dirigentes amarillos.

Por su parte, Almudena Martínez fue preguntada por el papel de Beardo en todo este asunto. Además, también se le recordó la relación de su responsable de Turismo con los directivos cadistas, con los que sin ir más lejos estuvo compartiendo pipas durante un amistoso del Cádiz CF en Estepona el mismo día que se votó la cesión de El Madrugador y a la misma hora que en su ciudad se presentaba el Trofeo Ciudad del Puerto. «Germán Beardo es miembro de mi equipo pero las conjeturas que se tengan o se quieran hacer se lo debían preguntar a él», respondió cortante y afirmando que no sabía absolutamente nada de dónde se encontraba el alcalde de El Puerto la tarde posterior a la votación. Por no estar, parece no estar ni informada de algo que medio Cádiz ya comentaba en la noche del pasado miércoles.

La imagen que tanto está dando que hablar de Beardo repartiendo Pipas a Contreras junto a Vizcaíno y Cala. CCF

Donde sí dio la cara la presidenta es tanto por Javier Vidal como por Juan José Ortiz en relación a que ninguno de ellos «ha hablado ni ha tenido contacto ni con el Cádiz CF ni con nadie» en los días previos a la votación.

A su vez, el popular Ortiz quiso recordar, con acierto, que el visto bueno de lo que se votó el pasado miércoles (con la ausencia de hasta tres diputados socialistas, que emularon a los madrileños Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez que en 2003 impidieron la investidura de Simancas como presidente de la Comunidad de Madrid) ya se había dado con anterioridad en el consejo rector del IEDT y con los votos a favor de la oposición.

Más sarcástico con la figura de Beardo fue Vidal, que en efecto da la razón a Ortiz aludiendo a esa aprobación para la cesión adoptada en el consejo rector del IEDT aunque matizando que «con la única diferencia es que cuando se aprueba hace año y medio no teníamos al Cádiz CF llamando a los portavoces (de cada partido) para que votasen a favor de este acuerdo; no teníamos al Cádiz CF presionando a los políticos».

Sobre Beardo, Javier Vidal no es que se mordiera la lengua tampoco. «No pertenece a mi partido, no es nuestra responsabilidad; es de otros señores. Yo lo único que puedo decir es que yo no como pipas con la gente del Cádiz CF; yo sé muy bien donde estoy y los intereses que defiendo, que son los de nuestra provincia y con nuestras ideas políticas. Lo único que puedo decir a la pregunta es que ninguno de los que estamos aquí comemos pipas con la gente del Cádiz CF», finalizó ante las sonrisas hieráticas de sus compañeros de comparecencia.

Como se ve, las turbias o diáfanas relaciones del alcalde de El Puerto y responsable de Turismo de la Diputación, institución que ha aprobado recientemente un patrocinio de más de cuatro millones de euros a favor de la entidad de Vizcaíno, con los dirigentes del Cádiz CF siguen dando que hablar. Y lo que seguirá dando.

