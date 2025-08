El PP se disculpa con su socio de gobierno en la Diputación de Cádiz y ambos mantienen el pacto

El Partido Popular y La Línea 100x100 han querido «despejar», al menos formalmente, «cualquier duda sobre la estabilidad del pacto de gobierno» en la Diputación de Cádiz. Este viernes, la presidenta de la administración provincial, Almudena Martínez, ha comparecido junto a Javier Vidal vicepresidente segundo, y socio de gobierno de La Línea 100x100, y Juancho Ortiz como vicepresidente primero, para informar sobre una reunión mantenida en la tarde del jueves 31 de agosto «que nos ha permitido detectar que hubo un error de comunicación con el socio de gobierno y que en ningún caso hemos querido tensionar la buena relación que hay entre ambas partes«.

Una reunión a la que La Línea 100x100 acudió con la intención de poner fin al pacto de gobierno suscrito con el Partido Popular en el año 2023, como ha asegurado el propio Javier Vidal, que se ha mostrado muy crítico con la forma de actuar del PP. Almudena Martínez se ha disculpado públicamente con La Línea 100x100. La formación linense amenaza a los populares dejando claro que no van a dejar pasar otro «error de comunicación» como el del miércoles.

Origen de la crisis de gobierno

El pasado miércoles, el pleno ordinario del mes de julio la Diputación de Cádiz aprobó que la desadscripción de los terrenos de El Madrugador, en El Puerto, para que dejasen de pertenecer al IEDT (Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico) y volviesen a manos de la administración provincial. Era la tercera ocasión en apenas siete meses en la que se traía este punto a pleno, ya que en las dos anteriores el resultado de la votación fue negativo. Cabe destacar que el PP gobierna en Diputación gracias al apoyo de los dos diputados de La Línea 100x100, que siempre habían votado en contra. No obstante, este miércoles se produjo un hecho llamativo, hasta tres sillones de la bancada socialista estaban vacíos: Víctor Mora, concejal en Sanlúcar, José María Román, alcalde de Chiclana, y Fernando López Gil, nuevo parlamentario andaluz y que aún no tiene sustituto. Estas tres ausencias permitieron que por mayoría simple, el Partido Popular sacase el punto adelante. En el momento de la votación, los dos diputados de La Línea 100x100 se marcharon del pleno, mostrando así su rechazo.

Javier Vidal manifestó ese mismo día que «hoy hemos sido engañados como socios de gobierno de la Diputación de Cádiz, en este caso por la presidenta, que es la que ayer nos dice que el punto no se lleva» e incluso llegó a afirmar que «hemos visto y se ha significado que quien manda realmente la diputación no es la presidenta». Además puso en duda el futuro del pacto de gobierno: «para mí se han roto muchísimas cosas. Si al final mi partido decide que tenemos que mantener el pacto, pues se verá qué se hace. Si decide que no, pues se verá qué se hace. Lo que se han roto muchas cosas».

Tanto Almudena Martínez como Javier Vidal han querido dejar atrás la crisis del miércoles, o al menos de cara al ciudadano. El Partido Popular ha reconocido su error, un error «de comunicación» a la hora de llevar el punto a pleno. La Línea 100x100 afirmó que el martes a las 23.30 horas en una llamada telefónica la presidenta de la Diputación les había confirmado que el punto de El Madrugador no entraba en el orden del día.

En la reunión del jueves, el Partido Popular y La Línea 100x100 han acordado que se mantenga la desadscripción de los terrenos de El Madrugador, y que una vez que esté en manos de la Diputación, los técnicos harán un informe sobre las mejoras que son necesarias y un segundo informe sobre el uso que se le den estas instalaciones. Una vez que se tengan estos dos documentos, las instalaciones de El Madrugador saldrán a concurso público para que cualquier empresa o administración puedan presentarse. «Se adjudicación mediante una licitación pública y abierta con total transparencia y que se llevará a pleno», ha asegurado la presidenta de Diputación, quien ha reiterado en varias ocasiones que «damos por zanjado el tema con esta reunión y tras dialogar mantenemos esa relación de consenso».

La Línea 100x100 mantiene las críticas al PP y carga contra el PSOE

Javier Vidal ha destacado que «desde La Línea 100x100 aceptamos los argumentos, la reunión nos ha servido para seguir reforzando la posición de trabajar conjuntamente» y ha asegurado que «estos errores de comunicación no se van a volver a repetir». Defiende que «sobre El Madrugador tendría que haber habido un consenso» y mantiene que «creemos qu8e el PP no actuó correctamente».

Desde La Línea 100x100 hacen hincapié en que «el punto se aprueba en el pleno porque hay dos diputados del PSOE que no asisten, que tenían problemas de agenda» y vuelven a repetir que «el Cádiz CF ha llamado a los portavoces de los grupos y pidiendo un voto a favor de la desadscripción para una posterior cesión al Ayuntamiento de El Puerto y luego al propio Cádiz CF».

«Si los catorce diputados del PSOE hubieran estado aquí no habríamos tenido este problema, hay dos señores que no se presentaron y hay una llamada de alguien que indica qué es lo que quiere con esta votación. El PSOE queda retratado», quien ha recordado que «ayer (jueves 31 de julio) se libera al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de El Puerto a petición del PP y que coincida cuando hay una situación tensa y problemática con El Madrugador es curioso».

Vidal asegura que «El Madrugador no se va a adjudicar a dedazo porque el Partido Popular se ha comprometido a que todo va a pasar por pleno. No va a haber una adjudicación por la puerta de atrás de un ayuntamiento. Los negocios los hacen los empresarios». A pesar de las críticas al PP, desde La Línea 100x100 sostiene que el «el pacto sigue vivo. Esperamos y deseamos tener esa estabilidad que hemos tenido hasta ahora».