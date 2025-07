El futuro de El Madrugador abre la primera crisis en el gobierno de la Diputación de Cádiz

El pleno extraordinario y urgente celebrado este miércoles en la Diputación Provincial de Cádiz ha desembocado en la primera gran crisis del equipo de gobierno, conformado por los catorce diputados del Partido Popular y los dos diputados de La Línea 100x100. El motivo del desencuentro ha sido el futuro del complejo de El Madrugador, en El Puerto. El PP, sin el apoyo de su socio de gobierno, que se ha ausentado de las votaciones ha sacado adelante tres puntos: «Propuesta de desascripción de la Finca El Madrugador del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT)», una «propuesta de aprobación inicial de la derogación de la ordenanza de uso del Centro 'El Madrugador'», y «supresión de precio público por la prestación de los servicios asociados a la realización de actividades en el Centro 'El Madrugador'». La votación ha salido adelante con los 14 votos del Partido Popular. Cabe destacar que esta era la tercera vez, en apenas siete meses, que estos puntos se presentaban en el pleno. Sin embargo, a diferencia de las dos ocasiones anteriores, el resultado de la votación fue favorable para el equipo de gobierno. La clave de este cambio estuvo en la ausencia de dos diputados del PSOE: Víctor Mora y José María Román.

Todos los grupos políticos han mostrado su rechazo a que estos tres puntos apareciesen en el orden del día, ya que criticaban que a priori este pleno serviría para poner en marcha el Plan Extraordinario de inversiones de Diputación 2025 (Plan Cádiz Marcha 2025), y no habían sido notificados sobre su inclusión. Javier Pizarro, del PSOE, ha llegado a afirmar que «ayer hablamos a las once y media de la noche señora presidenta, y me dijo que estos puntos no entraban en el pleno».

El gobierno de la Diputación de Cádiz ha logrado que las instalaciones pasen a manos de la institución provincial y dejen de pertenecer al IEDT (Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico), según ha defendido Juancho Ortiz porque «ya se han cumplido los objetivos por los que se adscribió al IEDT y lo normal es que vuelvan a la administración». Además, ha reiterado en varias ocasiones que «ese inmueble necesita una serie de obras de cierto calado, necesita unas obras de mantenimiento que el IEDT no puede asumir, pero sí puede la Diputación».

La Línea 100x100 se ausenta de la votación

La Línea 100x100 se ha ausentado de la votación de estos tres puntos, escenificando la primera crisis en el equipo de gobierno. Javier Vidal, portavoz de La Línea 100x100 y vicepresidente de la Diputación, ha calificado el pleno como «una auténtica farsa» y ha afirmado que «estamos engañando a la ciudadanía», y describió a Juancho Ortiz como «un grandísimo actor».

La formación linense «está en contra de este punto por todo lo que se ha formado alrededor del mismo. Es alucinante, señora presidenta, uno se calla por deferencia, pero sabe usted, y la miro a los ojos, lo que hablamos anoche, lo que hay detrás de este punto».

Vidal, incluso, ha amenazado al equipo de gobierno recordando que «ustedes tienen hoy la mayoría para sacar este punto, pero no tenéis la mayoría para la Diputación». Ha repetido que «estamos engañando a la ciudadanía con este teatro, aquí hay otras historias detrás», y desvelado que «hay personas que desde una sociedad anónima están llamando a los diferentes grupos y los diferentes portavoces para que voten a favor de la desascripción de un edificio para volver a adscribirlo a la Diputación de Cádiz». Cabe recordar que La Línea 100x100 es la llave del gobierno de Diputación. Tras las elecciones de mayo del año 2023, tanto PP como PSOE lograron 14 diputados provinciales, Izquierda Unida obtuvo un representante y la formación linenses dos diputados. La Línea 100x100 mostró su apoyo a los populares, que también gobiernan en la Junta de Andalucía. Hasta el momento, la relación entre los dos socios de gobierno había sido bastante buenas, desde el PP siempre han destacado que no había ningún tipo de discrepancias, pero este punto sobre unas instalaciones en El Puerto, han generado la primera crisis en el seno del gobierno.

Vidal también criticó al PSOE y al ausencia de los tres diputados provinciales que permitieron que la votación saliera adelante. Los calificó como «culpables». Afirmaciones a las que respondía Javier Pizarro desde la bancada socialista: «Señor Vidal, quien está en el gobierno es usted, no puede decir que somos los máximos responsables de esto. El PP está gobernando gracias al apoyo de La Línea 100x100 y nosotros desde el primer momento hemos dicho que vamos a votar en contra porque las formas no son buenas».

«Sabemos cual es el fondo, aunque lo quieran ocultar», ha afirmado.

Izquierda Unidad se ha posicionado con PSOE y L100x100 a la hora de mostrar su rechazo a estos tres puntos. «Aunque podamos estar de acuerdo en muchos matices, no estamos de acuerdo con las formas, traerlo en un pleno extraordinario y urgente. Creemos que deberían ser todos los grupos políticos los que nos sentáramos a hablar para conocer que se va a hacer con todo ese centro. Conocemos el trasfondo que tiene esto», ha señalado Ramón Galán.

«No hay una verdad oculta»

Desde el equipo de gobierno de la Diputación se ha defendido que hayan traído este punto por tercera vez. «Pensamos que gobernar es incidir cuando pensamos que una decisión es correcta, por eso traemos las propuestas tantas veces como creamos oportunas». Juancho Ortiz ha reiterado que «las reformas necesarias es uno de los motivos fundamentales».

La presidenta de Diputación, Almudena Martínez, ha alegado que «se trata de un expediente jurídicamente perfecto, es legal, no hay una verdad oculta, está todo perfectamente fundamentado».