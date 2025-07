«En los dos últimos años de gobierno en la Diputación se han creado 2.000 empleos en la provincia»

El PP recuperó el 22 de julio de 2023 el Gobierno de la Diputación de Cádiz, pero necesitó el apoyo de los dos representantes de La Línea 100 x 100 para garantizar el mandato. Los populares se hicieron con las riendas de la institución provincial después de ocho años de mandato socialista. Su presidenta, Almudena Martínez del Junco, del PP de Jerez, fue la elegida para dirigir esta legislatura, de la que esta semana se cumple su ecuador. En la balanza de los éxitos se encuentra la inserción d 2.000 parados en el mercado laboral gracias a los planes de empleo que desarrolla su gobierno y la culminación con superávit de sus cuentas durante dos años de mandato. Asegura que el pacto con sus socios de gobierno goza de muy buena salud.

-¿Cuál ha sido en estos dos años de gestión su peor momento? Ese que recuerda con especial impotencia.

-Mi peor momento fue cuando visité en Barbate a las familias de los dos guardias civiles asesinados por el narcotráfico. Fue muy doloroso. Me encontré con personas que lo estaban pasando mal y un cuerpo de la Guardia Civil muy afectado por la pérdida de dos compañeros. Barbate no merece eso. Ha sido de los peores momentos que recuerdo de este mandato.

-¿Y el mejor?

-Ha habido muchos, sobre todo, con la vista a los municipios y pedanías de la provincia. Siempre me he movido por Cádiz, pero el cargo me ha llevado a conocer sitios y personas nuevas. Es una satisfacción el contacto con gente tan buena en su trabajo y tan comprometida.

- ¿Y a nivel de gestión?

-Pues mire, hay momentos muy gratificantes cuando ves que los planes salen adelante y se cumplen las promesas. Es el caso de los planes de empleo que van destinados a reducir el paro en la provincia. Cádiz es de las provincias donde más ha bajado el desempleo en los dos últimos años. También hay momentos muy buenos cuando ves que los grandes eventos que se celebran en Cádiz se expanden y sitúan a la provincia en el mapa internacional.

- Usted estuvo dos meses subida en un coche recorriendo la provincia de punta a punta. ¿Qué reflexión hace de lo vivido?

-Creo que he sido la primera presidenta de Diputación que lo ha hecho. Ese viaje me ha permitido conocer con detalle las necesidades de cada rincón de Cádiz. De hecho, he visitado algunos municipios donde sus propios vecinos me decían que era la primera vez que veían a una presidenta de la Diputación por las calles de su pueblo. No he dejado de visitar municipios y creo que me ha servido para tomar de una forma directa el pulso a la provincia. No cuento las veces que visito algunos lugares

La presidenta, en un momento de la entrevista ANTOINIO VÁZQUEZ

-Usted llegó a la Diputación en julio de 2023 y puso fin a ocho años de gobierno socialista. ¿Qué encontró debajo de las alfombras cuando las puso a limpiar?

-Pues me encontré una Diputación que no había estado presente en todo el territorio; una Diputación ausente durante muchos años en muchos municipios; una Diputación en la que no se había apostado por el tejido productivo de la provincia. Me encontré una institución que no era nada cercana ni a los municipios ni a sus habitantes. Yo creo que hoy se conoce más a la Diputación, se tiene más presente y es más receptiva con las demandas y necesidades de la población. Es necesario pisar la calle, pisar el terreno y conocer a los alcaldes y a las personas para saber qué es lo que se necesita y en dónde hay que llevar soluciones a los problemas. Somos un Gobierno de debate. Un Gobierno cercano. Sin embargo, el Gobierno anterior dejó una sensación de lejanía, de ser un Gobierno distante y sin conexión con los problemas reales de la provincia.

Asegura que el edificio de Valcárcel arrancará su obra de rehabilitación a final de este año

-En sus primeros cien días de gobierno sacó pecho con la mejora de la Ayuda a Domicilio. ¿Sigue pensando lo mismo?

-Somos el Gobierno más social de la historia, pese a lo que dicen otros partidos. Y hemos apostado y blindado la política social porque cada persona cuenta, siempre lo hemos tenido presente. Se han destinado casi cien millones de euros a esta parte social. Se ha descongelado el salario-hora de la Ayuda a Domicilio que va destinado a 1.200 auxiliares y 3.000 usuarios.

-En materia de vivienda, la oposición le reprocha que sus planes no facilitan ni agilizan el acceso. ¿Qué opina?

-Me parece una incoherencia total porque la oposición sabe perfectamente las competencias que tiene la Diputación en esta materia y las posibilidades de acción que tenemos. La oposición debía de pegarle un tirón de orejas al Gobierno central, que es el que tiene la competencia de vivienda y el que lleva anunciando miles de pisos sin que afloren en ningún sitio. A Cádiz no ha llegado absolutamente ninguna de esas promesas del PSOE en materia de vivienda cuando en Cádiz tenemos un problema real de vivienda. Desde la Diputación estamos pidiendo al Gobierno de España, a través de mociones, que se mejoren las infraestructuras en carreteras, ferrocarril y aeropuerto. Estamos indefensos ante un Gobierno de la nación que sabotea a la provincia de Cádiz. Por tanto, creo que la oposición lo que tendría que hacer es centrarse en impulsar su política y en fiscalizar la gestión del Gobierno.

-Hay un dato importante a nivel económico que es el superávit. En sus dos años de gestión ha tenido un superávit de 44 millones y otro de 67 millones. ¿Gestión o recaudación?

-Eso significa una buena gestión, a pesar de lo que dice la oposición. Nos encontramos ahora con lo que es el techo de gasto, con esas reglas fiscales y que nos impide hacer uso de ese superávit. Parece que se nos castiga por tener un saldo positivo gracias a una buena gestión. Creo que debemos encabezar una reclamación por parte de toda la provincia para que el Gobierno de España y el ministerio de la señora Montero no castigue a las diputaciones por la buena gestión y nos deje utilizar ese superávit en favor de nuevos proyectos y a necesidades.

-¿Dónde han ido a parar los 67 millones de superávit del ejercicio de 2024? ¿Están sin uso en una caja?

-Esos 67 millones no lo podemos utilizar como se han utilizado anteriormente otros remanentes de caja. El Gobierno no lo permite. Se trata de una reclamación que tenemos las diputaciones. Ese dinero no se puede destinar ahora a otros proyectos, debido al techo de gasto.

-Uno de los mayores éxitos de su mandato ha sido el empleo. ¿Qué novedades plantea su Gobierno?

-El empleo, junto con el apoyo al tejido productivo, ha sido el principal objetivo que hemos tenido en este Gobierno desde el inicio del mandato. El tejido productivo es el generador de empleo y de riqueza. Se trabaja tanto con las cámaras de Comercio como con la Confederación de Empresarios. Ya se han destinado dos millones de euros en los dos últimos años a las tres Cámaras de Comercio de la provincia: Jerez, Cádiz y Campo de Gibraltar. Y, por otro lado, también estamos colaborando con la Confederación de Empresarios (CEC), con esa oficina del Cádiz Investment Hub, para atraer inversión. Hemos ido en varias ocasiones a Madrid, Barcelona, Londres y Dubái a presentar este Cádiz Investment Hub. La verdad es que está funcionando muy bien. En definitiva, son 265 millones en inversiones en todos los pueblos, 172 millones en planes que tienen un criterio de distribución poblacional, o sea, que va para todos, y se han creado más de 2.000 empleos directos en los últimos 24 meses. Somos la provincia donde más ha bajado el desempleo dentro de una comunidad.

-¿Se lo reconocen la provincia?

-Sí. Esto no es fruto de la casualidad. Es la consecuencia de unos objetivos que se han marcado.

-Otro pilar de la Diputación con éxito es el apartado de Turismo. ¿Qué proyectos tiene?

-Es un sector estratégico. Uno de cada tres euros que entran vienen del turismo y estamos volcados, además, en un turismo de calidad. Se trata de un turismo no solo de playa, sino que también está desestacionalizado. Uno de nuestros objetivos era desestacionalizarlo y entiendo que lo estamos consiguiendo gracias al turismo de grandes eventos. Hemos creado una Oficina de Grandes Eventos que sirve para gestionar mejor y darle más facilidades a todos aquellos que vienen a la provincia a celebrar festivales, espectáculos o grandes acontecimientos. También la Diputación se ha centrado en ampliar los vuelos en el aeropuerto de Jerez y lamentamos que el plan de inversiones del Gobierno haya dejado fuera a la terminal gaditana.

-¿Hay huecos en el calendario para más eventos en Cádiz?

-La verdad es que cada vez hay más y se han expandido por toda la provincia. Hay cabida para todo tipo de eventos, tanto culturales como deportivos. Tenemos los mejores escenarios, el mejor clima y también el mejor capital humano, porque ya son profesionales.

-Las infraestructuras son otro capítulo de peso en la Diputación. Entiendo que la inversión es constante como los contratiempos. ¿No cree?

- Nos hemos volcado durante esta Dana. La rápida respuesta por parte de Diputación de la Brigada de Carretera ha permitido una importante mejora de la Red Provincial de Carreteras. Nos encontramos cuando llegamos a la Diputación hace dos años con un plan de Carreteras que no se había tocado en absoluto. En estos momentos, tenemos ya casi ejecutado al cien por cien. Para este año se han destinado ocho millones al plan de Carreteras y, además, hemos reforzado los recursos de estas brigadas de carretera para que puedan hacer su trabajo mejor. Por otra parte, seguimos reclamando mejoras y inversiones en las que son competencia del Estado. Es el caso del desdoble de la N- 340, en el tramo Vejer-Algeciras, o el tercer carril de la AP-4. En materia de ferrocarril estamos peor que nunca. Parece que es un sabotaje total a la provincia de Cádiz por parte del Gobierno central. El Gobierno de España tiene una deuda con la provincia de Cádiz y vamos a seguir reclamándola.

-¿Sirven de algo las diputaciones?

-Yo creo que sirven para mucho, sobre todo, sirven cuando es un Gobierno cercano, cuando es un Gobierno que pisa el terreno y que conoce las necesidades de los municipios. Somos el oxígeno y el pulmón de los pueblos pequeños para que puedan prestar sus servicios, para que se mejoren sus infraestructuras, para que se cree empleo. En definitiva, para que los gaditanos que viven en municipios pequeños no se vean en una situación de inferioridad con respecto a quienes viven en una ciudad más grande.

-¿Considera que las diputaciones son un cementerio político

-No lo veo así. La Diputación es un ente que cuenta con alcaldes de los diferentes municipios, elegidos por los ciudadano. El que viene a trabajar y a cumplir con objetivos, desde luego, tiene más vida que nadie.

-Su Gobierno está apoyado por dos diputados de La Línea 100 x 100. ¿Se fía de ellos?

-Por supuesto. Aquí sigo después de dos años y con una gestión que llevamos de manera conjunta. Estoy muy contenta con Javier Vidal y Sebastián Hidalgo. Son buenos gestores. Trabajamos en equipo y tenemos un Gobierno sólido, a pesar de lo que dice la oposición.

-¿Goza de buena salud el pacto de Gobierno?

-Si. Trabajamos en perfecta sintonía

-¿Piden muchas contraprestaciones sus socios?

-La Línea es una ciudad compleja con una deuda histórica que se encuentra en una situación especial y tenemos en cuenta también el tema del Brexit. Una de las grandes promesas incumplidas era la residencia de La Línea y vamos a poner solución como también solucionaremos Valcárcel.

-¿Veremos con vida el edificio de Valcárcel?

-Seguro. Las obras empezarán antes de final de año.