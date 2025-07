La Línea 100x100: «Hoy hemos sido engañados como socios de gobierno de la Diputación de Cádiz»

Los dos diputados provinciales de La Línea 100x100 han abandonado este miércoles el pleno de la Diputación Provincial de Cádiz en el momento de la votación de los puntos relativos a El Madrugador, en El Puerto. El expediente aprobado se refiere a la desascripción de las instalaciones del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) para que vuelva a la Diputación de Cádiz. Durante su intervención, Javier Vidal, recordaba al Partido Popular que «no tenéis la mayoría para la Diputación». Cabe destacar que la formación linense es la llave para el gobierno de la administración provincial. Tras las elecciones de mayo de 2023, tanto PP como PSOE lograron catorce diputados, Izquierda Unida obtuvo un diputado y La Línea 100x100 otros dos. El partido de La Línea mostró su apoyo a los populares, que también tienen el gobierno de la Junta, aunque desde el PSOE, sobre todo desde que Ruiz Boix ganara las primarias del partido la pasada primavera, ha repetido por activa y por pasiva su deseo de recuperar el gobierno de la Diputación para los socialistas.

Javier Vidal, en declaraciones a este medio, ha explicado que «nos hemos ausentado en el tema de El Madrugador cuando hemos visto que se ha llevado por urgencia, cuando anoche fuimos informados a las once de la noche por parte de la presidenta que este punto no se llevaba».

«Un punto que no estaba previsto llevar a pleno», y además, «entendemos que es un punto que tiene grandes lagunas y grandes zonas oscuras. Al final lo que estamos haciendo es tergiversar y utilizar el pleno de Diputación para algo que no sabemos como va a terminar», por lo que «entendemos que no merecía la pena estar presente». Afirma Vidal que «hoy hemos sido engañados como socios de gobierno de la Diputación de Cádiz, en este caso por la presidenta, que es la que ayer nos dice que el punto no se lleva».

En palabras de Vidal «hemos asistido a una farsa, a una farsa donde el PSOE, tres de sus diputados, uno no tomó posesión, pero otros dos se han ausentado para que este punto salga adelante».

¿Peligra el pacto con el PP?

Javier Vidal reconoce que tras lo acontecido este miércoles en el pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, y en relación al pacto con el PP «tendremos que verlo internamente en nuestro partido», pero «lo que sí hace peligrar es la relación que existía».

«Siempre he dicho que una de las cosas que más valorábamos nosotros era la buena relación que teníamos con la presidenta, y el tono que teníamos de entendimiento, eso hoy se ha roto».

Afirma que «si miras a tu bancada izquierda, como estoy sentado, está el PP, y actúa de esta forma, engañando a los gaditanos. ¿Por qué no engañan a La Línea 100x100? Engañan a los gaditanos. Engañan a los gaditanos para conseguir que se haya una acción como esta en un pleno», mientras que «miras a tu derecha y te encuentras al PSOE, que resulta que dos de sus diputados no se presentan aquí y que mañana (jueves 31 de julio) otro diputado en el pleno de El Puerto va a estar liberado a propuesta del Partido Popular. Oye, ¿Qué está ocurriendo? No sé muy bien ahora mismo. Se verá en nuestro partido y se tomará una decisión».

Sobre si este pleno marcará un punto de inflexión en las relaciones con el PP, Vidal señala que «para mí se han roto muchísimas cosas. Si al final mi partido decide que tenemos que mantener el pacto, pues se verá qué se hace. Si decide que no, pues se verá qué se hace. Lo que se han roto muchas cosas. Y si mantenemos el pacto es porque, sinceramente, entendemos que ni uno ni otro… ¿Dónde vamos a ir nosotros con un PSOE totalmente roto?».

«Hoy hemos visto y se ha significado que quien manda realmente la diputación no es la presidenta. No es el presidente del Partido Popular. El que manda la diputación realmente hoy es otra persona, que es la que lleva auspiciando este tema desde el principio», ha afirmado Vidal.

Reitera que «la presidenta no manda porque, si ayer le comunica a sus socios de gobierno que esto no sale y, además, me consta que esto es algo que también deseaban muchas gentes del Partido Popular, pues ella no manda».