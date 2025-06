Rafael Contreras estuvo presente en el ascenso del Racing Club Portuense ante el Arcos

Rafael Contreras, vicepresidente del Cádiz CF, asistió este domingo al encuentro decisivo de la Fase de Ascenso a la División de Honor de Andalucía entre el Racing Club Portuense y el Arcos CF, cita que se celebró en el Estadio José del Cuvillo con la presencia de más de 4.000 espectadores, en torno a 400 de ellos llegados desde la localidad serrana, y en la que el equipo racinguista logró el ascenso a la División de Honor de Andalucía.

Al vicepresidente cadista se le pudo ver antes del comienzo del encuentro a ras de césped junto al alcalde portuense Germán Beardo, con quien mantiene una buena sintonía de cara a llevar a cabo el megaproyecto Sportech City en El Puerto de Santa María. Ambos, además, han compartido elástica con el Racing Club Portuense Veteranos.

A la hora de presenciar el encuentro, Rafael Contreras ocupó la primera fila del palco de honor del Estadio José del Cuvillo junto a Germán Beardo, el presidente racinguista Jesús Rodríguez y José Antonio Neva Castro, presidente delegado de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) en Cádiz.

Durante la primera parte estuvo Rafael Contreras siguiendo el encuentro, que se puso cuesta arriba para el Racing con el tempranero gol de Porrúa (0-1). Después el vicepresidente del Cádiz CF no se encontraba en esa misma ubicación. Finalmente, el equipo racinguista remontó con goles de Javi Tamayo y Adri Romero antes de culminar el ascenso con otro gol del 'pistolero' Tamayo en la prórroga.

Germán Beardo, Jesús Rodríguez y Rafael Contreras conversan antes del encuentro. A. V.

Muchos rostros conocidos

Un palco en el que también estuvo presente Carmelo Navarro, actual edil del Ayuntamiento de El Puerto y mítico exjugador de Racing Club Portuense y Cádiz CF, y Edu Villegas, director deportivo y artífice del histórico ascenso del Ceuta a Segunda. El jerezano, que en su momento fue guardameta del club fue muy bien recibido en el Estadio José del Cuvillo.

Edu Villegas, director deportivo del recién ascendido Ceuta, también estuvo en el Estadio José del Cuvillo. A. V.

Y no fueron los únicos que se dejaron ver en la gran cita del fútbol provincial de este domingo, ya que otro exjugador racinguista como el futbolista portuense Carlos Neva, ya ex del Granada, no se quiso perder la cita. Tampoco faltó a su cita en Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, que suele acudir con frecuencia al Estadio José del Cuvillo. Y es que conocida es la excelente relación que mantiene el histórico club xerecista con el Racing Club Portuense.

💙🤝🏻🔴



El #Xerez felicita al @RCPortuense1928 por su ascenso a División de Honor.



¡Enhorabuena, vecinos! pic.twitter.com/O17oPtNfzF — Xerez Club Deportivo (@XerezCD_OFICIAL) June 15, 2025

Incluso Jesús Mendoza, quien fuese capitán del Xerez CD y que dio sus primeros pasos en el Racing Club Portuense.

Carlos Neva acudió al Estadio José del Cuvillo. A. v.

En resumidas cuentas, muchas caras conocidas en el balompié provincial que quisieron vivir 'in situ' un encuentro con un ambiente de gala.

👏 ¡Enhorabuena al @RCPortuense1928 por el ascenso a División de Honor!



💪 ¡Mucho ánimo para el @arcoscf! ¡A volver a intentarlo, y a lograrlo, la próxima temporada! — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) June 15, 2025

Una vez terminado el encuentro, el Racing Club Portuense recibió numerosas felicitaciones por su ascenso a la División de Honor de Andalucía. Entre ellas la del Cádiz CF, que también ensalzó el enorme papel del Arcos CF durante la temporada.