Edu Villegas: «En el Ceuta estamos preparados para dar la talla en Segunda»

El Ceuta está en LaLiga Hypermotion. El equipo caballa, que será rival del Cádiz CF la próxima temporada 2025/2025, ha vuelto a la categoría de plata 45 años después. Unas bodas de zafiro inmejorables al otro lado del Estrecho de Gibraltar. Un sueño cumplido que hará que el trasiego desde el norte de África hacia la Península Ibérica sea una constante el siguiente ejercicio. Y siempre con el balón como protagonista.

Más allá de los jugadores, artífices indiscutibles de este éxito, la hazaña del club del Alfonso Murube es posible gracias al tesón, a la constancia y al trabajo de una terna que ha hecho historia en la 'Ciudad de las Cuatro Culturas'. Es la formada por el presidente Luhay Hamido, el entrenador José Juan Romero y el director deportivo Edu Villegas.

Eduardo Villegas Giráldez ha conseguido plasmar desde la dirección deportiva todo aquello que aprendió bajo palos durante tantos años. Jerezano nacido y criado en la Avenida de la Cruz Roja hace más de medio siglo, su pasión por el balompié ha estado fuera de toda duda desde que su padre, el cántabro Francisco Villegas, le regalara una equipación de portero a los siete años de edad.

Hijo de un chicuco cántabro que se asentó en Jerez y allí montó después una distribuidora de alimentación, y de una jerezana (Mercedes Giráldez) que fue profesora de Literatura en las Salesianas de Jerez, la vida de Edu Villegas (el menor de dos hermanos) siempre giró en torno al esférico. Desde que estudiaba en los Marianistas y veraneaba en Valdelagrana.

Su indiscutible trayectoria está ahí. La lista de equipos es interminable desde que a los 14 años de edad entrara a formar parte de la cantera del Xerez CD. Subió al primer equipo en la temporada 95/96 y de ahí se marchó a clubes como Conil, Tortosa, Cartagonova, Lorca, Águilas, Linares, Moralo, Úbeda, Sangonera, UD Los Barrios (donde hizo historia con Nico Sosa, su padre balompédico), Arcos, Jerez Industrial Unión Estepona, Racing Club Portuense, Puerto Real, vuelta a Los Barrios y su exitoso final en el Xerez DFC. Donde colgó los guantes entre ascensos para iniciar un periplo sensacional como director deportivo.

Sus números en los despachos son prácticamente insuperables celebrando ascenso tras ascenso con Xerez DFC y Ceuta. Incluso alguna permanencia que supo a gloria con los caballas en la Primera RFEF. Todo ello con la humildad por bandera. Esa humildad que lleva a gala cuando atiende a LA VOZ tras el ascenso del Ceuta a LaLiga Hypermotion. Pocas veces es tan sencillo que alguien que está en la nube del éxito reciba al otro con los pies en el suelo. Valores que se están perdiendo y que, por fortuna, todavía hay quien hace que permanezcan intactos.

- Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra varios días después de ser el arquitecto de una hazaña para la historia del fútbol en Ceuta? ¿Lo ha asimilado?

- Sinceramente, no tengo palabras para explicar lo que estoy viviendo. Conseguir algo de una magnitud tan grande y siendo una hazaña tan importante para un club como el Ceuta y una ciudad como Ceuta es enorme. Llegar a Segunda en España no es fácil, sobre todo porque es una de las mejores ligas de Europa. Puede estar entre la sexta y la novena más fuerte de Europa, sin temor a equivocarme. Son palabras mayores.

Reconozco que sigo en estado de 'shock' y asimilándolo todo. La ilusión y la pasión son enormes, aunque hay que seguir trabajando con mucha humildad y con los pies en el suelo. Eso sí, lo conseguido, conseguido está y quedará en los anales de la historia de Ceuta y del fútbol.

- No es para menos.

- El Real Murcia empató un día antes y nos dio la posibilidad de ascender en caso de victoria en Fuenlabrada. Fue impacto enorme y la noche del sábado ya estábamos nerviosos, pero también con mucha confianza en conseguir el objetivo.

Nos pusimos 0-1 y el Fuenlabrada, que se jugaba la vida, apretó hasta empatar. En los últimos 15 minutos pudo pasar cualquier cosa. Pudimos ganar, pero también perder. Y ganamos.

- ¿Qué es lo primero que se le vino a la mente en aquel momento? ¿Qué sintió cuando Corral marcó el 1-2 al Fuenlabrada en el 87'?

- Ese gol de Víctor Corral fue un momento de absoluta euforia porque era el minuto 87 y no nos lo creíamos. Era decir «sí, vamos a ascender a Segunda». Impresionante e inolvidable.

- Para usted sus padres (Paco y Mercedes) lo eran todo. ¿Es todo este premio fruto de todo lo que ellos hicieron por usted?

- ¡Qué le voy a decir de mis queridos padres Paco y Mercedes! Siempre he estado muy unido a ellos. Yo no estoy casado, no tengo pareja y no tengo hijos. Me retiré con 43 años de edad y seguía viviendo con ellos porque estaba feliz y muy unido a ellos a nivel sentimental y emocional.

Es algo que no logro superar. Convivo con ello, pero no se supera. Ellos me han dado los principios, los valores y el ejemplo de lucha. He vivido por y para el fútbol, y ellos han sido fundamentales en este éxito.

También tengo a mi hermano y a mis sobrinos, que me quieren y me apoyan.

- En Ceuta tiene ahora su otra familia. La deportiva en este caso.

- En el Ceuta han confiado mucho en mí, en especial el presidente Luhay Hamido, que es el artífice de mi llegada aquí y de una apuesta con un proyecto serio, ambicioso y solvente. Nuestra relación ha sido muy estrecha, trabajando a destajo de lunes a domingo. Es un ejemplo de apoyo, confianza y lealtad incondicional a nivel personal y profesional.

Todo el mundo habla de Luhay Hamido, José Juan Romero y Edu Villegas, pero detrás hay mucho trabajo en todos los sentidos. Mi equipo de trabajo con Víctor González como adjunto, más Blanqui (Mohamed Abdelatif Mohamed), Younes y Willy en la parcela deportiva. Aquí todos suman.

- ¿Cómo es su relación con el entrenador? Se ve que forma una buena dupla con José Juan Romero.

- Con el entrenador José Juan Romero tengo una relación extraordinaria. Es un entrenador que sobrepasa la calidad y el talento. Es uno de los mejores entrenadores de España a nivel táctico y técnico. También a nivel de gestión de grupo.

Es muy fácil trabajar con alguien tan leal. Creo que es el mejor y además es una gran persona con buenos sentimientos. Llevamos mucho tiempo juntos y es sinónimo de hacer las cosas bien en todos los sentidos.

«Ceuta está viviendo una locura absoluta con el ascenso»

- ¿Cómo se ha celebrado el ascenso en Ceuta? Allí serán unos héroes porque desde 1980 no saboreaban el fútbol profesional, más allá de la Copa del Rey.

- Esto es una absoluta locura. Es un ascenso de película de Hollywood. Desde que llegamos a Ceuta el domingo por la noche fue apoteósico, con las calles repletas a las dos, tres de la madrugada. Todo Ceuta estaba en la calle y después han preparado el club y la ciudad una celebración por todo lo alto, con un paseo en autobús descapotable, una fiesta con un estadio repleto y con un espectáculo enorme. El ambiente que se vive es de plena satisfacción y mucha felicidad.

- La temporada ha sido tremenda en un grupo tan competitivo con el segundo de la Primera RFEF.

- La Primera RFEF es una categoría extremadamente difícil, con clubes de una calidad contrastada en el fútbol español. El salto más diferencial en España es de Segunda RFEF a Primera RFEF, aunque las categorías siempre están por algo. Eso me decía Nico Sosa, que fue quien me inculcó la profesionalidad y el gen competitivo para ser futbolista.

- Ahora toca competir en LaLiga Hypermotion y allí espera el Cádiz CF. Es el desplazamiento más cercano. ¿Causa expectación en Ceuta?

- Muchísima. El Cádiz CF es un referente. Allí iremos con nuestro ADN competitivo e intentaremos sacar lo máximo en cada encuentro. Será un orgullo y un honor ir allí y recibirlos. Los que somos de la provincia de Cádiz, y yo que soy de Jerez, o de Ceuta que estamos más cerca, siempre es un aliciente.

Y no olvidemos que también vamos a Málaga, a Córdoba, puede que a Granada... Es un nivel espectacular. Allí hay que ir sin perder la esencia del trabajo, la constancia, la fe, la humildad y la pasión.

- Competir con todos esos transatlánticos será complicado en una categoría con tantos históricos. ¿Cómo lo afronta?

- Tenemos que armar muy bien la situación, confiando mucho en nuestro trabajo y siendo fieles a nuestro estilo. Aquí hay jugadores de calidad y talento preparados y capacitados para estar en esta categoría. Ahora hay que formar una plantilla de garantías.

- Por cierto, lo suyo con los ascensos sí que es una proeza. Cuatro ascensos como director deportivo desde que colgara los guantes. Dos en su Jerez natal y dos más en Ceuta. Es para estar muy satisfecho, ¿verdad?

- Un ascenso siempre es complicado porque siempre hay que pasar sangre, sudor y lágrimas. Me retiré con 43 años como portero y llevo siete años como director deportivo, tiempo en el que llevo cuatro ascensos a Tercera, Segunda RFEF, Primera RFEF y Segunda, pero también incluye un 'play off' de Tercera a Segunda RFEF y otro a Segunda. El que me queda es el año que nos salvamos con el Ceuta.

- Palabras mayores. Nadie daba nada por la permanencia del Ceuta aquella temporada.

- Eso es lo más fuerte que he vivido, más que los ascensos. Estábamos con tres puntos en el mes de diciembre en un grupo en la Primera RFEF con el Dépor, Córdoba, Alcorcón, Racing de Ferrol, Real Madrid Castilla... Estábamos a 14 puntos de la salvación el 20 de enero. No creo que nadie más lo consiga. Es una proeza a la altura o más que un ascenso.

«He recibido propuestas, pero soy leal al Ceuta»

- ¿Hasta cuándo tiene contrato con el Ceuta?

- Firmé dos años más otro opcional en caso de ascenso a Primera RFEF. Al cumplirlo el año pasado renové dos años más, por lo que tengo contrato en vigor con el Ceuta hasta el 30 de junio de 2026.

- ¿Ha recibido más propuestas de otros clubes?

- Me llaman y me preguntan. Lo han hecho en repetidas ocasiones y no se puede esconder. Es señal de un trabajo bien hecho. Pero mi lealtad al presidente y al Ceuta es total. Me siento protegido, respaldado y encantado en este club. Estoy muy valorado cuando me preguntan. En el fútbol todo puede pasar, pero hoy por hoy lo tengo claro y quiero seguir aquí.

- Usted fue un reconocido guardameta que disfrutó del fútbol hasta los 43 años de edad, pero el gran reconocimiento profesional le llega ahora. ¿Los éxitos de hoy son también gracias al trabajo del pasado?

- Ahí están mis números como portero, pero a nivel de profesionalidad siempre lo he dado todo. Siempre he vivido por y para el fútbol. Ahora también estoy recogiendo muchos frutos de mi etapa como guardameta, de la que aprendí muchísimo.

- ¿Cuál es su objetivo la próxima temporada?

- El siguiente objetivo es armar un equipo de garantías en una categoría tan complicada. Será muy difícil con equipo con mucha historia, solera y exigencia. Además hay límites salariales y un control económico distinto. Estamos preparados para conseguir nuestros retos en el fútbol profesional.

- ¿Y su sueño?

- Yo ya estoy cumpliendo mi sueño porque siempre he vivido por y para el fútbol. Llevo 40 años dedicado a este deporte y desde los 18, 19 años llevo viviendo y comiendo del fútbol. Primero como portero y después como director deportivo. Estando en LaLiga Hypermotion el sueño está cumplido totalmente, pero trabajo para seguir creciendo.

- Y si hablamos del fútbol en Jerez...

- En Jerez me quieren muchísimo. Me he sentido querido y adorado por la afición del Xerez DFC y tengo una columna en Chapín con mi foto. Eso es muy fuerte. Estuve muchos años de mi vida allí y los últimos cuatro siendo el portero y capitán del Xerez DFC disputando 113 encuentros como futbolista más otros cuatro años de director deportivo entre la Regional Preferente y la Segunda RFEF. He ascendido seis veces con ellos: cuatro como portero más dos como director deportivo, sin olvidar un 'play off' más.

Es mi tierra y de donde era mi madre. Siempre tengo las puertas abiertas para ellos. Ahora mismo, eso sí, sería altamente complicado que yo pusiera un pie fuera de Ceuta.

- Muchas gracias y muchísima suerte.

- Ha sido un placer.