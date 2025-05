Garitano da algunas claves de la plantilla de la próxima temporada: «Hay que rejuvenecer el equipo»

Ha sido quizás la rueda de prensa más interesante que Gaizka Garitano ha ofrecido desde que llegara al Cádiz el pasado mes de diciembre. Casi sin querer, el entrenador del cuadro gaditano ha comenzado a hablar como el técnico de la próxima campaña. El entrenador ha hecho referencia al equipo que quiere de cara a lo que viene, sin olvidar que resta un partido en casa, ante el Huesca.

«Último partido en casa y queremos ganar. Como local lo hemos hecho últimamente de cara a acabar bien la temporada. Ya tenemos la permanencia asegurada y la idea es acabar de la mejor manera, ganar los dos partidos que quedan y dignificar la competición porque hay equipos que se están jugando mucho», ha apuntado.

De las últimas semanas, Garitano destaca que «hemos podido hacer partidos mejores y peores. No hemos sido tan regulares como en otros partidos. En casa lo estamos siendo pero fuera nos está costando para crear ocasiones. Todo coincide en que Chris Ramos y Ontiveros no están, si quitas los dos mejores jugadores ofensivos del equipo se nota«.

Precisamente para recibir al Huesca no descarta al delantero gaditano. «Chris quiere estar el domingo. Ha entrenado aparte durante la semana y veremos si puede ayudarnos. En base al entrenamiento de este sábado veremos si puede entrar en la convocatoria o no».

No olvida lo vivido hace una semana. «La derrota más jodida que he tenido ha sido la de Ferrol. No me gusta perder e ir por los campos perdiendo el prestigio del club ni nadie. Si hay alguien cabreao por perder en Ferrol soy yo«.

Y mirando a la temporada que viene, Garitano deja claro que el problema del equipo no ha sido una cuestión de creer, sino de poder. El técnico quiere que su equipo sea mejor en cuanto a calidad se refiere. «Yo he entrenado a muchos equipos y este grupo es muy profesional. Muy buen grupo en lo humano. Tenemos carencias y problemas pero no a nivel de trabajo ni a nivel profesional. No es un tema de correr, sino de capacidad».

¿Qué equipo quiere Garitano? «Hay muchos componentes más aparte de las ganas. Hay que hacer cambios de ideas en la plantilla y que el futuro cercano sea diferente. Me gustaría cambiar cosas y que fueran más a lo que yo quiero y que tenga esa capacidad para estar arriba. No es una cuestión de ganas muchas veces, es una cuestión de capacidad. Tenemos una media de edad alta y el equipo se rejuvenezca. Todo dentro de la capacidad económica que tenga el club, no soy yo para hablar de eso pero evidentemente hay otra gente que lleva eso«.

Garitano no olvida la cantidad de jugadores con contrato en vigor ahora mismo. «A la hora de hacer cambios la mayoría de jugadores tienen contrato y veremos qué jugadores se pueden quedar o no. Hay futbolistas que han acabado un ciclo. Víctor Aznar tiene que tener protagonismo, Climent también, Kovacecic ha sido titular conmigo. Iker Recio lo vamos a ver en estos dos partidos. Diakité ha completado conmigo 20 partidos. No se puede cambiar todo de golpe y la idea es ir yendo poco a poco para crear un equipo que esté arriba».

¿Le gustaría que siguieran Chris y Ontiveros? «Los dos jugadores que nos han sostenido, aunque el trabajo colectivo ha sido bueno, han sido Chris y Ontiveros. Son dos futbolistas que están siendo futbolistas importantes y claro que me gustaría tenerlos la próxima temporada pero habría que ver lo que quieren ellos y el club. Yo puedo dar mi opinión pero Chris y Ontiveros son dos jugadores que me gustan mucho«.

Asimismo, otra clave es que la plantilla tenga menor número de efectivos. «La idea es tener menos jugadores en la plantilla. Son demasiados, hay que dejar huecos para futbolistas de la cantera. Me gustaría empezar algo desde cero y poner mi granito de arena».

