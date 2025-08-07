El Xerez CD hace suyo el Catavino de Plata

El Xerez CD se proclamó campeón de la XLIX edición del Trofeo Ciudad de El Puerto. El equipo xerecista se impuso en el triangular en el que también formaban parte el anfitrión Racing Club Portuense y el Atlético Sanluqueño. Así revalidó el título conseguido hace un año y llevó a sus vitrinas su duodécimo 'Catavino de Plata'. Uno más.

Un Trofeo que siempre trata con tanto cariño como si fuese suyo. Así lo demostró con el nivel mostrado sobre el rectángulo de juego y con el apoyo recibido en las gradas, ya que sus aficionados acudieron en masa al Estadio José del Cuvillo. Y todo ello a las puertas de las Bodas de Oro de la competición.

El equipo entrenado por Diego Galiano salió victorioso tras empatar 0-0 ante el Atlético Sanluqueño (aunque estos últimos ganaron 3-2 en la tanda de penaltis) en el primer asalto y ganar 0-2 a los racinguistas en la última cita gracias a los goles de Charaf.

👏🏆💙



¡El 1⃣2⃣º Trofeo Ciudad de El Puerto para las vitrinas del #Xerez!



🤝 Agradecemos nuevamente la invitación del @RCPortuense1928 y le deseamos mucha suerte en la competición.#PretemporadaXerez pic.twitter.com/ZcueUpJI9u — Xerez Club Deportivo (@XerezCD_OFICIAL) August 6, 2025

Segundo clasificado fue el Atlético Sanluqueño tras empatar sin goles sus dos envites ante Xerez CD y Racing Portuense. Eso sí, si ganaron 3-2 a los xerecistas en los penaltis, perdieron por idéntico resultado frente a los racinguistas en esta suerte.

Tercero fue el anfitrión. El Racing, que poco antes había anunciado el fichaje estrella de Adri Cuevas (estuvo presente en el palco), ofreció muy buenas sensaciones ante el Atlético Sanluqueño, que está tres categorías por encima de los rojiblancos. E incluso le superó en la tanda de penaltis tras empatar en sus 45 minutos. Después no pudo con un Xerez CD superior que sí hizo demostró la diferente entre divisiones. Aun así el nivel mostrado por los hombres de Juanjo Durán fue más que satisfactorio, sobre todo si se tiene en cuenta que apenas llevaban dos sesiones de entrenamiento en esta pretemporada.

Homenaje al alcalde portuense

Y todo ello en una jornada de muchísimo calor que comenzó con el alcalde portuense Germán Beardo descubriendo una placa en homenaje tras la remodelación de la Tribuna del Estadio José del Cuvillo. Allí también estaban presentes el presidente racinguista Jesús Rodríguez, el presidente xerecista Juan Luis Gil 'Titín' y representantes del Atlético Sanluqueño como Juan Cala, José Mari y Coke, que llegó ya empezada la cita.

Hoy ha sido un día muy emotivo para mí. Muchísimas gracias al @RacingPortuense por esta placa tan especial en el Estadio José del Cuvillo, descubierta hoy durante el 49º Trofeo Ciudad de @ElPuerto @RadioPuerto pic.twitter.com/Vz1hiCnB78 — Germán Beardo (@GermanBeardo) August 6, 2025

Pedro Curtido, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), también presenció el Trofeo en el palco y estuvo acompañado por José Antonio Neva, delegado en Cádiz.

Y tampoco faltó a la cita Rafael Contreras, el vicepresidente del Cádiz CF, entre otros.

Así se pone el broche a una edición que sirve para seguir relanzando el 'Trofeo de la Bahía'. Una edición que una semana antes había dado su pistoletazo de salida con el excelente pregón del periodista Álvaro Mogollo.