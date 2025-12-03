Fútbol, infancia y solidaridad, de la mano gracias a la Cruz Roja y el Racing Club Portuense

El fútbol es algo más que un deporte. El fútbol también es compromiso y solidaridad. Esa ayuda a los más que más lo necesitan es otra de los reclamos del renacido Racing Club Portuense, Decano del fútbol portuense que pone en marcha su proyecto 'Racing Portuense, Racing solidario'.

Todo ello se engloba en una apuesta en la que se llevan a cabo una serie de iniciativas. Una de esas iniciativas, y no será la única en estas fechas, tendrá lugar el próximo domingo a las doce del mediodía en el Estadio José del Cuvillo, coincidiendo con el encuentro de la División de Honor de Andalucía que disputarán el Racing Club Portuense y el Cabecense.

En este caso será en colaboración con Cruz Roja y con el feudo racinguista como punto solidario de recogida de juguetes destinados a los niños con menos recursos.

Durante toda la semana, coincidiendo con los horarios de entrenamiento de la cantera rojiblanca, y durante el fin de semana, en los partidos disputados en el Estadio José del Cuvillo, se habilitará en la grada de Tribuna una zona específica para que cualquier persona interesada pueda donar un juguete nuevo y colaborar con esta iniciativa solidaria.

'Sus Derechos en Juego'

Esta iniciativa respalda la campaña 'Sus Derechos en Juego' promovida por Cruz Roja, que se encuentra enmarcada en el proyecto 'El juguete educativo de Cruz Roja Juventud', y que tiene lugar hasta el próximo 30 de diciembre. El objetivo es claro y firme: que ningún niño portuense sin un juguete en esta Navidad.

Eso sí, Cruz Roja apunta que esos juguetes donados no podrán ser bélicos ni sexistas, y sí educativos y cooperativos.

Por último, desde el Racing Club Portuense apuntan: «Queremos agradecer de corazón el apoyo y la participación en este tipo de acciones, pues sirven de ayuda para unir y compartir ilusión en unas fechas tan especiales».