El CD Rivera - San Fernando 1940 será televisado este sábado

Los locales reciben al once isleño, que llega invicto y en un gran momento para el estreno de Netscouters, la tele del deporte base

El San Fernando llega a esta cita tras vencer en su feudo
Este sábado, a partir de las doce del mediodía, el fútbol local vuelve a sentirse más cerca. Netscouters, una plataforma que tiene como objetivo fortalecer al deporte base y visualizarlo, retransmitirá en directo el encuentro entre el Rivera Paterna y el CD San Fernando 1940, un partido que promete intensidad, ilusión y un ambiente especial tanto en el campo como detrás de la pantalla.

El San Fernando llega con una racha impecable, invicto y en un gran momento, mostrando un juego sólido que lo posiciona como el equipo más fuerte del campeonato. Frente a ellos, el Rivera Paterna buscará hacer valer el esfuerzo, el orgullo y el apoyo de su afición para competir y demostrar su crecimiento jornada tras jornada.

Con esta retransmisión desde el Municipal de Paterna, Netscouters continúa acercando el fútbol base a familias, aficionados y a todos los que no pueden estar físicamente en el campo pero quieren sentirlo como si estuvieran allí. Además, durante el directo estará disponible un sistema de soporte en línea para acompañar a los espectadores y resolver cualquier duda técnica.

Toda la información sobre el acceso estará disponible en las redes oficiales de Netscouters. El partido podrá verse directamente a través del siguiente enlace: www.directo.netscouters.com

