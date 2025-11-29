TUGASA y el Racing Club Portuense firman un importante acuerdo

El apoyo de la Diputación de Cádiz al deporte provincial continúa. Claro ejemplo de ello es el acuerdo de patrocinio que han firmado el Racing Club Portuense y TUGASA Hoteles, la cadena hotelera pública de la Diputación gaditana.

Este acuerdo de patrocinio estratégico refuerza el compromiso de ambas entidades con el deporte, el turismo y el desarrollo local en la provincia de Cádiz, suponiendo un importante respaldo deportivo y social al club rojiblanco, que esta temporada se ha estrenado en la División de Honor de Andalucía, categoría en la que está completando una meritoria actuación.

Gracias a este acuerdo estará presente esta temporada el logo de TUGASA en las camisetas oficiales de juego del primer equipo racinguista. También en los diferentes soportes promocionales, así como en las acciones conjuntas llevadas a cabo a lo largo de la temporada.

Conexión

La firma del convenio se escenificó esta semana en el Estadio José del Cuvillo con la presencia de José María Godínez Calvo, gerente de TUGASA, quien fue recibido por Jesús Rodríguez, presidente del Racing Club Portuense.

«Para el Racing Club Portuense es un orgullo contar con el apoyo de una entidad tan representativa de nuestra provincia como TUGASA. Este acuerdo va más allá del deporte: es una apuesta por la conexión entre turismo, cultura local y nuestros valores como club», aseguró el presidente racinguista.

Asimismo, José María Godínez Calvo puntualizó: «El Racing Club Portuense es un símbolo de El Puerto de Santa María y una referencia en el deporte gaditano. Desde TUGASA queríamos apoyar un proyecto que conecta con la sociedad y que transmite pasión, esfuerzo y trabajo en equipo».

Y es que el deporte mueve montañas y el desplazamiento de aficionados cada fin de semana es una excusa ideal para conocer los rincones de la geografía andaluza. En particular, los visitantes a la provincia de Cádiz tienen la oportunidad de disfrutar de un sinfín de oportunidades gracias a TUGASA.

Con esta alianza, TUGASA y el Racing Club Portuense refuerzan su compromiso compartido con el crecimiento del deporte base, la promoción turística de la provincia y el impulso de actividades que generen valor añadido para la ciudadanía.