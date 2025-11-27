Brian Ocampo se empapa de fútbol provincial

Racing Club Portuense y UP Viso midieron sus fuerzas el pasado sábado a las cinco de la tarde en un encuentro correspondiente al Grupo I de la División de Honor de Andalucía. Fue una fría tarde en el Estadio José del Cuvillo, con todos los aficionados situados en la grada de Tribuna.

Llamó la atención ver en el coliseo racinguista a Brian Ocampo. El futbolista del Cádiz CF aprovechó las horas libres que tenía un día antes de la cita liguera frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, y siguió en directo los primeros 45 minutos del encuentro entre Racing Club Portuense y UP Viso.

Lo hizo desde la grada de Tribuna y junto a algunos amigos. Aunque no fue un encuentro demasiado entretenido, el futbolista uruguayo sí pudo ver en directo el buen gol de Adri Romero a los diez minutos de juego. Un tanto que bien lo firmaría el sudamericano por su belleza estética. Un gol que dio la sexta victoria consecutiva a los racinguistas, que se colocaron en ese momento en la segunda posición de la clasificación.

💭 Mismo jugador y misma portería, ¿os suena?



💥 Golazo de Adri Romero que vale tres puntazos. pic.twitter.com/D5Ru7AHYPj — Racing Club Portuense (@RCPortuense1928) November 24, 2025

Durante su presencia en el Estadio José del Cuvillo, Brian Ocampo no dudó en fotografiarse con un grupo de pequeños jugadores de la cantera del Racing Club Portuense. Después de este cordial gesto se marchó, pensando ya en la cita del domingo frente a los leoneses, encuentro en el que Brian Ocampo fue suplente y jugó durante la segunda mitad, con derrota de los amarillos (1-2).

Brian Ocampo durante el Cádiz - Cultural Leonesa. ANTONIO VÁZQUEZ

Más rostros conocidos

Eso sí, la presencia de Brian Ocampo no fue la única. Por El Puerto de Santa María también aparecieron otros rostros conocidos del fútbol provincial como los de José Pérez Herrera, actual entrenador del Atlético Sanluqueño, que fue a ver las evoluciones del equipo de Bruno Herrero, quien hasta hace unas semanas era su mano derecha en Sanlúcar de Barrameda.

También se vio, como era de esperar, al excadista Hugo Rodríguez. El centrocampista forma parte de la plantilla del Racing Club Portuense, aunque esta vez no pudo estar sobre el rectángulo de juego y vivió la nueva victoria rojiblanca desde la grada.

Una visita a un feudo que en los últimos meses ya han visitado Rafael Contreras, Juan Cala o Moussa Diakité, entre otros, en diferentes ocasiones.