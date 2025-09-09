El excadista Hugo Rodríguez, la guinda para el proyecto del Racing Club Portuense

El Racing Club Portuense empezará el próximo fin de semana una apasionante temporada. Lo hará en la capital andaluza ante el Betis C. Un estreno de lujo para dar la bienvenida a la División de Honor de Andalucía, categoría a la que ascendió hace tres meses.

El club del Estadio José del Cuvillo ha configurado una plantilla de relumbrón para afrontar el nuevo y exigente curso. Un plantel, el dirigido por Juanjo Durán (técnico del reciente ascenso), que contará con una guinda para el pastel: el excadista Hugo Rodríguez. Una más que sumar a la del jerezano Adri Cuevas.

A sus 35 años de edad, Hugo Rodríguez es conocido de sobra en el mundo del fútbol. Experto, versátil, talentoso y con un gran golpeo de balón, el futbolista gaditano puede jugar como extremo o mediapunta. Sin lugar a dudas, un fichaje de campanillas para la División de Honor de Andalucía.

Formado en las categorías inferiores del Cádiz CF (hasta cadete), después pasó a formar parte de la cantera del Sevilla, debutando en la extinta Segunda B con el Sevilla Atlético.

Osasuna B, Real Unión, La Hoya Lorca, Cádiz CF, Pontevedra, Mérida, Cartagena, Cultural y Deportiva Leonesa, San Fernando CD, Atlético Baleares, Marbella y Estepona dan forma a su trayectoria en Segunda B, Primera RFEF y Segunda RFEF, categoría de la que procede.

Más de una década

Hace más de una década, Hugo Rodríguez se convertía en uno de los primeros fichajes de la etapa de Manuel Vizcaíno en el Cádiz CF tras destacar en La Hoya Lorca. Entonces, con Quique Pina vinculado al club gaditano y Jorge Cordero en la dirección deportiva, el futbolista gaditano reforzó al plantel del Claudio Barragán. Después de todo eso también dejó huella en Bahía Sur con el San Fernando CD.

Ahora le toca liderar el ilusionante proyecto del Racing Club Portuense junto a otros futbolistas de buen cartel. La guinda ya ha llegado.