Las notas del Cádiz - Cultural Leonesa

Cuidado con el Cádiz. El conjunto amarillo volvió a perder, esta vez en casa contra la Cultural Leonesa, en un partido que fue nefasto en la primera mitad y que fue incapaz de empatar en la segunda ante la falta de acierto y la buena actuación de Édgar Badía. Una derrota que evidencia el mal momento que atraviesa el cuadro que dirige Gaizka Garitano, que ya acumula seis partidos sin conocer el triunfo.

Gaizka Garitano realizó hasta cinco modificaciones en el once con respecto a la alineación elegida contra el Almería. Kovacevic y Tabatadze, de vuelta tras sus compromisos internacionales, volvieron al equipo titular amarillo. Además, Iza Carcelén, ya recuperado, sustituyó a Alfred Caicedo en el lateral derecho, mientras que Sergio Ortuño era otra de las novedades al regresar a la medular para acompañar a Yussi Diarra. Por último, en el frente de ataque aparecía Efe Aghama en detrimento de José Antonio de la Rosa para cerrar una alineación que, por lo demás, no contaba con novedades y mantenía la columna vertebral de este inicio liguero para el Cádiz CF.

El técnico vasco tardó poco en mover ficha desde el banquillo. Vista la esperpéntica actuación de los suyos en el primer tiempo, dio entrada a Brian Ocampo y a Yussi Diarra en el minuto 38. En el segundo tiempo, para buscar el empate, apostó por Roger Martí, Dawda Camara y Javier Ontiveros. Una serie de movimientos que no impidieron la derrota contra la Cultural Leonesa.

Así jugaron los cadistas Víctor Aznar Bien Tuvo un error de comunicación con Kovacevic en la primera jugada del partido que solventó despejando a córner. Poco pudo hacer en los goles, y luego le volvió a tocar el papel de salvador ante las constantes llegadas del cuadro visitante. Iza Carcelén Suficiente El lateral portuense volvía a la titularidad tras superar una lesión. Suyo fue el centro, tras un gran movimiento, con el que llegó el primer tanto amarillo. Es, posiblemente, el jugador que mejor entiende a Suso sobre el césped. Luego, perdió la marca en el gol del empate y fue otra víctima del desdibujado equipo amarillo. Kovacevic Suficiente Tras perderse el encuentro en Almería por estar en la lista de la selección serbia sub21, el central balcánico regresaba al eje de la zaga. Poco se puede hacer cuando eres central y los ataques rivales llegan sin apenas trabajo defensivo previo. Iker Recio Suficiente De nuevo contaba con Bojan Kovacevic como pareja en el eje de la zaga. Vio la cartulina amarilla y pudo haber sido expulsado. Tuvo algún error en la salida de balón. Mario Climent Insuficiente Comenzó el partido mostrándose atrevido en ataque y recordando a aquella versión que maravilló cuando aterrizó en Cádiz. Pero fue yéndose a menos con el paso del partido. Ortuño Insuficiente Fue una de las novedades en el once amarillo. Recuperaba la titularidad para formar junto a Yussi Diarra en la medular. Partido tibio. Muy frágil en la aportación de equilibrio y poca capacidad de organización en ataque. Yussi Diarra Insuficiente Fue de los pocos que ofrecieron un rendimiento salvable en Almería y repitió en el once. Sin embargo, no aportó nada de lo esperado y Garitano se lo cargó en el 38' tras la remontada de la Cultu. Tabatadze Insuficiente Otro que volvía tras estar convocado con su selección, y otro que fue sustituido tras la desastrosa primera mitad de los amarillos. Actuó por la banda derecha el tiempo que estuvo sobre el césped. Suso Insuficiente Comenzó el encuentro desde la mediapunta y protagonizó un buen inicio sintiéndose cómodo. Pero, al igual que el equipo, se desinfló con el paso de los minutos. Falló un penalti y vuelve a dejar la sensación de que tiene una calidad tremenda que no está aprovechando el Cádiz. Efe Aghama Suficiente La gran apuesta de Gaizka Garitano en el once contra la Cultu. Y el extremo respondió con un tanto en el minuto 12 siendo el más listo dentro del área. Pero hasta ahí, porque desapareció del choque y fue sustituido al descanso. Álvaro García Pascual Notable El delantero malagueño da la cara hasta en los días más oscuros para los de Gaizka Garitano. Pudo empatar el encuentro con un balón al palo en el 46' y ofreció ese amor propio que tanto se echó en falta ante la Cultu. Diakité Insuficiente Sorprendió su suplencia y más sorprendió que entrase cuando apenas corría el minuto 38. Con sus errores con balón, es de los pocos que refuerzan la estructura defensiva de un equipo que comienza a preocupar. Brian Ocampo Insuficiente Al igual que Diakité entró por Tabatadze en el tramo final del primer tiempo. En la segunda parte se colocó en la banda izquierda, donde lo intentó sin ningún tipo de acierto. Roger Martí Bien En un contexto en el que Cádiz arrincona al rival es un jugador aprovechable. Provocó el penalti que falló Suso y tuvo en sus botas el empate, pero su remate fue despejado de forma milagrosa por Édgar Badía. Dawda Camara Suficiente Tuvo minutos en el tramo final y cerca estuvo de empatar tras rematar a la salida de un córner. Otra vez apareció Édgar Badía para salvar a los leoneses. En unas circunstancias así puede ser un jugador útil. Ontiveros Insuficiente Significativo que un jugador de sus capacidades cuente con tan pocos minutos con un resultado adverso en el marcador. Poco pudo hacer.

Más temas:

Cádiz CF