De la Rosa vuelve a ser titular en el Cádiz CF: «Han sido semanas duras para mí»

Casi dos meses ha estado José Antonio de la Rosa sin poder ayudar a su equipo. El joven extremo onubense había sido titular en los tres primeros encuentros ligueros, pero una inoportuna lesión le sacó del once titular y ha tenido que ir con cautela para volver a entrar en los planes de Gaizka Garitano.

En Granada fue una de las sorpresas en el once titular. De la Rosa entraba en lugar de Iuri Tabatadze en la alineación y se colocaba por la banda derecha porque Ontiveros ocupó el perfil izquierdo y Suso fue el mediapunta. Adaptación que le llaman.

Sobre el césped estuvo 69 minutos hasta que fue sustituido por Yussi Diarra. En ese periodo de tiempo trabajó a destajo, ayudó a Iza en labores defensivas porque por esa banda estaba Souleymane Faye y a veces también se dejaba caer Pedro Alemañ. Arriba, con Diallo como oponente, tuvo menos presencia en un equipo que no se acercó demasiado a las inmediaciones del guardameta Luca Zidane. Eso sí, se quedó a las puertas de conectar un envío de Ontiveros al que tampoco llegó Dawda Camara, delantero titular en esta ocasión debido a la baja por lesión de Álvaro García Pascual.

Once titular del Cádiz CF en Los Cármenes ante el Granada. ARABA PRESS

Satisfecho con la vuelta a la titularidad

En líneas generales, De la Rosa se mostró satisfecho con su vuelta a los terreno de juego. «Estoy muy contento de poder volver a disputar minutos en cantidad. Han sido unas semanas duras para mí y estoy muy contento de poder volver, sobre todo en un partido complicado y poder haber competido así», señaló el futbolista onubense del Cádiz CF en los medios oficiales del club gaditano al finalizar el encuentro ante el Granada en Los Cármenes.

«Ha sido un partido bastante competitivo, en el que los dos equipos hemos estado bien, rocosos atrás y no hemos tenido ninguno la suerte de poder marcar. El empate es justo viendo las ocasiones y el esfuerzo de ambos», continuó el futbolista andaluz.

Ahora toca afrontar dos encuentros más la próxima semana. Los dos también serán a domicilio. Primero en la Copa del Rey ante el UCAM en Murcia. Después de vuelta a LaLiga Hypermotion en Andorra. Y ahí quiere ayudar De la Rosa. «Ahora tenemos una semana con dos encuentros más. Tenemos que acostumbrarnos a esto para poder seguir pasando rondas de Copa del Rey y competir al máximo nivel. Eso nos viene bien a todos, sobre todo a los que tenemos menos minutos, para seguir sumando ritmo de competición», apostilló el onubense.