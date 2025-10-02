El Cádiz CF estrenará el mes de noviembre con una visita a Andorra

Suscríbete a
El Cádiz CF continúa conociendo los horarios de sus encuentros.
Antonio Valimaña

Cádiz

El Cádiz CF sigue conociendo los horarios de sus próximos encuentros ligueros. Si hace unos días se hizo oficial que el sábado 25 de octubre a las 18.30 horas visitaría al Granada en el Nuevo Estadio Los Cármenes, ahora se ha dado a conocer la fecha de su visita a Andorra, un desplazamiento de punta a punta del mapa.

Será la segunda salida consecutiva del Cádiz CF por esas fechas y llegará para estrenar el mes de noviembre. Será el domingo 2 de noviembre a las 14.00 horas en un encuentro que será televisado en directo y previo pago por LaLiga TV Hypermotion. 

La cita corresponde a la duodécima jornada liguera en Segunda, categoría en la que, por ahora, ambas escuadras están situadas en la zona alta de la clasificación.

Los problemas con el Estadio del Andorra

Ahora bien, el Andorra acaba de conocer que se queda sin su estadio hasta nuevo aviso. Así es porque la Federación Andorrada de Fútbol ha paralizado la actividad en Encamp, un estadio para 5.600 espectadores, y que lo cierra como medida de presión contra el Govern de Andorra por un asunto que afecta a la liga local andorrana. Eso sí, todavía queda un mes para la cita y se espera que la situación esté solucionada en ese momento.

Antes de jugar ante el recién ascendido Andorra, equipo revelación de LaLiga Hypermotion hasta el momento desde su tercera posición en la clasificación, el Cádiz CF se presentará en la cita tras jugar ante Las Palmas a domicilio (domingo 5 de octubre a las 21.00 horas -20.00 hora insular-), Huesca en La Tacita de Plata (domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, a las 18.30 horas), Burgos, de nuevo en Cádiz (lunes 20 de octubre a las 20.30 horas), y la ya comentada visita a Granada.

El Andorra, equipo de Gerard Piqué y entrenado por Ibai Gómez, jugará en el mes de octubre ante Leganés (casa), Real Sociedad B (fuera), Granada (casa) y Málaga (fuera) antes de recibir al Cádiz CF en una cita que jamás se celebró en el fútbol profesional.

