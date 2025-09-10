Cádiz - Huesca
No hay tres sin cuatro: confirmado el horario del Cádiz - Huesca
LALIGa HYPERMOTION. 9ª JORNADA
Los gaditanos recibirán a los altoaragoneses en la tarde de un día festivo en toda la geografía nacional
El Cádiz CF va conociendo los horarios de sus próximos encuentros ligueros día tras día. Al Cádiz - Eibar del próximo sábado (16.15 horas) se han ido sumando las siguientes citas: Málaga - Cádiz (domingo 21 de septiembre a las 18.30 horas), Cádiz - Ceuta (domingo 28 de septiembre a las 16.15 horas) y Las Palmas - Cádiz (domingo 5 de octubre a las 21.00 horas -20.00 hora insular-). Ahora también se conoce la fecha exacta del Cádiz - Huesca.
El equipo de Gaizka Garitano recibirá en su estadio a los altoaragoneses el domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, a las 18.30 horas. Un nuevo compromiso liguero, correspondiente a la novena jornada, en un día festivo en toda la geografía nacional.
La cita entre andaluces y aragoneses será televisada en directo y previo pago por LaLiga TV Hypermotion.
Precisamente, el Huesca fue la última escuadra en visitar Cádiz la temporada pasada. Por aquel entonces el equipo gaditano goleó 4-0 a los oscenses.
Antes de visitar esta temporada la capital gaditana, el Huesca tendrá que recibir al Málaga, visitar al Dépor y esperar a Granada y Burgos en El Alcoraz, de manera que tendrá una doble cita en su estadio antes medir sus fuerzas ante el Cádiz CF.