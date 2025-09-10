No hay tres sin cuatro: confirmado el horario del Cádiz - Huesca

El Cádiz CF va conociendo los horarios de sus próximos encuentros ligueros día tras día. Al Cádiz - Eibar del próximo sábado (16.15 horas) se han ido sumando las siguientes citas: Málaga - Cádiz (domingo 21 de septiembre a las 18.30 horas), Cádiz - Ceuta (domingo 28 de septiembre a las 16.15 horas) y Las Palmas - Cádiz (domingo 5 de octubre a las 21.00 horas -20.00 hora insular-). Ahora también se conoce la fecha exacta del Cádiz - Huesca.

El equipo de Gaizka Garitano recibirá en su estadio a los altoaragoneses el domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, a las 18.30 horas. Un nuevo compromiso liguero, correspondiente a la novena jornada, en un día festivo en toda la geografía nacional.

La cita entre andaluces y aragoneses será televisada en directo y previo pago por LaLiga TV Hypermotion.

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 9 en #LALIGAHYPERMOTION.



👉 https://t.co/wp6RjIXAxH pic.twitter.com/CL2h9q2un0 — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) September 10, 2025

Precisamente, el Huesca fue la última escuadra en visitar Cádiz la temporada pasada. Por aquel entonces el equipo gaditano goleó 4-0 a los oscenses.

Antes de visitar esta temporada la capital gaditana, el Huesca tendrá que recibir al Málaga, visitar al Dépor y esperar a Granada y Burgos en El Alcoraz, de manera que tendrá una doble cita en su estadio antes medir sus fuerzas ante el Cádiz CF.