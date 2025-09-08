Ceuta y Cádiz ya saben cuando jugarán en Carranza

El recién ascendido Ceuta, que este domingo sumaba su primera victoria en esta temporada al vencer 2-1 al Huesca, ya sabe cuando volverá a jugar en Carranza, ese estadio que hasta hace no mucho visitaba como integrante del grupo IV de la desaparecida Segunda División B.

Los caballas, que cerca estuvieron de jugar en el estadio cadista como local de no haber concluido a tiempo las obras en el Alfonso Murube, jugarán ante el cuadro de Gaizka Garitano el próximo domingo 28 de septiembre a partir de las cuatro y cuarto de la tarde en un encuentro enmarcado en la séptima jornada que será ofrecido en directo por televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y plataformas asociadas.

Hace poco que ambos equipos se vieron las caras con ocasión de un amistoso del pasado verano que se celebró en El Palmar de Sanlúcar de Barrameda. En esa ocasión, los pupilos de José Juan golearon 3-0 a los cadistas.