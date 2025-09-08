Tabatadze, al libro de oro del Cádiz CF en 50 minutos

Iuri Tabatadze (Tukaisi, Georgia. 29 de noviembre de 1999) ya ha entrado en el libro de oro del Cádiz CF al convertirse en el primer jugador de la historia del club en el presente siglo en marcar tres goles en sus dos primeros partidos.

Según la web de Cadistas 1910, lo que lo que ha firmado Tabatadze en este arranque liguero solo lo habían hecho cinco futbolistas con la camiseta amarilla. Para encontrar a dichos jugadores hay que saltar al siglo XX, donde aparece Miguel Puente, con 2+1, en la 1997/98 en Segunda División B. También en Segunda, como el georgiano, aunque en la lejana 1959/60 Antonio marcó 1+2 . Años antes, en la 1954/55 y en Tercera, Gallardo hizo un 2+1. También en Tercera de la 1946/47, Paquirri consiguió un 2+1, algo que repitió en la 1944/45 en Regional, Garrido.

Como se ve, la proeza del nuevo jugador cadista ya ha pasado a la historia de un equipo en el que apenas ha jugado 50 minutos entre los dos encuentros de los que ha formado parte saliendo desde el banquillo.