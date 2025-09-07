'Tabata' y sanseacabó (3-3)

Sanseacabó. Sanseacabó el espejismo de las tres primeras y engañosas jornadas que tan bien le han venido al cadismo para tener fe, pero no tan bien para hacerse una idea de lo que hay. Y lo que hay es una defensa muy, muy, muy blandita, unida a un portero que, como era de esperar, no está llamado a ser el cancerbero de ningún equipo con aspiraciones de ascenso dado que no es más que un debutante en la categoría como quien dice.

Ha tenido que llegar un equipo ordenado, con calidad y bien preparado físicamente para retratar a un Cádiz que no está para mucho más que para mantener la categoría, algo que firmaría Garitano pese a que es el primero en aceptar que se le va a pedir mayores cotas a pesar de no tener un equipo ni compensado, ni trabajado dado que está en plena transformación. En definitiva, lo propio de un nuevo proyecto.

El 0-1 inicial ante el 'Sanse' iba siendo tan espejismo como los ocho puntos de doce más que reales pero conseguidos en partidos tan discutidos como trabajados por los amarillos. Un gol en propia puerta adelantaba injustamente a un Cádiz que siempre fue a merced del filial donostiarra hasta la recta final del choque. Vaya filial, por cierto.

Todo iba de ruina hasta la entrada en el campo de 'Tabata', un método de entrenamiento de alta intensidad de corta duración, conocido por sus intervalos de ejercicio intenso seguidos de breves periodos de descanso. Y vamos que si fue intenso el rendimiento del flamante fichaje georgiano que ya dio la victoria la semana pasada en su debut en casa ante el Albacete con un gol 'in extremis'. Esta vez fueron dos y en dos minutos para volver loca a a una afición desplazada que veía como su equipo se llevaba un punto de Anoeta tras disparar a puerta en dos ocasiones y meter tres goles gracias a Iuri Tabatadze, o Tabata, para los más rápidos del Oeste gaditano.

Sabía, y temía, Gaizka Garitano la endiablada proyección de la camada 'txuri - urdin' porque por primera vez en Liga salía de inicio con una línea de cinco para resguardarse ante un filial que iba a salir a proponer un dominio desde el principio. Por eso, Caicedo hacía acto de presencia en una línea de tres centrales donde el debutante Pelayo hacía de líder en el centro con Recio en el perfil zurdo. Iza y Climent hacían de carrileros. La sala de máquinas para Diarra y Diakité, que hacían de escuderos de Suso, Ocampo y García Pascual.

Y en efecto, solo hizo rodar el balón para que lo esperado se presentara sobre el verde de Anoeta. Los chicos de Ion Ansotegi se hicieron con la bola y pronto avisaron al Cádiz. Corría el 2' de partido cuando el primer centro al área se envenenaba para el arquero amarillo, que se quedó a media salida mientras veía como el balón daba en uno de sus compañeros para que le llegase a Gorosabel, que remató a gol encontrándose con el cuerpo de García Pascual, que apareció entre una maraña de futbolistas.

Pasaban los minutos y el Cádiz fue saliendo del letargo que le impuso el filial donostiarra. Fue precisamente así como llegaría el primero de los cadistas y tras una eterna posesión cultivada pacientemente por Suso y Diakité que terminó en un buen centro de Climent que fue rematado en propia meta por Agote para sorpresa gaditana.

Ese tanto vino a recompensar un tanto el despertar amarillo tras unos primeros minutos sometidos bajo el dominio de la chavalada local, que no tardaría de nuevo en producirse, más si cabe, con un tanto encajado.

Al cuarto de hora debió llegar el empate del 'Sanse' de no ser por la mala fortuna que sufrió Mikel Rodríguez, que con todo para él mandó el balón a los músicos tras un mal bote poco antes de rematar un pase de la muerte de Gorka Carrera, que previamente se aprovechaba de un absurdo teatro de Pelayo tras un leve contacto por el que el defensa cedido por el Rayo se iba al suelo dejando al atacante local solo ante Víctor Aznar.

Pasaban los minutos y el Cádiz era sujetado por un Diakité imperial en el trabajo y muy acertado en la construcción. Junto a García Pascual, el de Mali es el jugador que más guerra da del equipo amarillo con mucha diferencia. Ambos, con criterio.

Seguía a lo suyo la Real B, que pasado el cuarto de hora volvía a intentarlo tras un nuevo centro al área cabeceado a bocajarro por Gorka Carrera, que le ganaba la partida a Recio en boca de gol pero no a Víctor Aznar, que bajo palos atrapaba el balón tras una situación de peligro alimentada de nuevo por Pelayo, muy blando en la marca en el primer palo. Nueva concesión de la endeble zaga amarilla tras un balón colgado, algo que no es nuevo de esta jornada.

Más allá del gol, la dinámica dominante del 'Sanse' se acrecentaba para intranquilidad de los jugadores cadistas, que veían como el central Agote se disfrazaba de Suso para hacerle un traje con cachita incluida que más adelante se la devolvió el gaditano en una jugada muy del Ramoncito del Virgili que allá por los 90 la liaba en el viejo Portillo.

Parecía, por leves momentos, que los amarillos ganaban terreno, pero más que por insistencia y decisión, por arreones en busca de ese respeto que los jóvenes jugadores locales habían perdido. Mientras tanto, el batallador García Pascual forzaba un saque de esquina tras pelearse con los centrales en una jugada que solo sería el principio del gol local porque a la salida del córner, Mikel Rodríguez recibía al borde del área el rechace de su defensa para, con sombrero incluido a Diakité, dirigir una contra mortal que acabó en gol de Astiazarán tras varias y acertadas transiciones que acabaron en el disparo del atacante realista, que batió por el palo corto desatendido por Víctor Aznar. Empate más que justo para los chiquillos de Zubieta.

Se pudo llegar al descanso con 2-1 para el 'Sanse', que acabó llegando en un par de ocasiones rematadas sin acierto tras poner contra las cuerdas a un Cádiz que se fue a los vestuarios toreado.

Empanada amarilla tras el descanso

No llegó el segundo en la recta final de la primera parte, pero sí en el umbral de la segunda y tras una combinación al borde del área cadista que culminó, en semifallo, Gorka Carrera al sorprender a Víctor Aznar con un remate que le sirvió para sortear la entrada del portero y Recio.

La empanada amarilla era total y acto seguido pudo llegar el tercero tras una llegada por la izquierda rematada por Gorosabel que no acabó dentro por centímetros. Llegaba la Real B a chorros al área cadista para sufrimiento de un cadismo que comenzaba a confirmar que su defensa no está a la altura de acabar allá por mayo del 26 en las Puertas de Tierra.

Visto lo visto, Garitano se animó a mover el banquillo y daba entrada a los fichajes Efe Aghama, Tabatadze y Ortuño y retiraba del campo Caicedo y a los inexistentes Brian Ocampo y Diarra para devolver al equipo a una defensa de cuatro. Pese a los cambios, la Real seguía llegando con orden, con gusto y con insistencia. Tanto era el baño que Recio se ganaba la primera tarjeta del equipo al derribar sin escrúpulos a un habilidoso Astiazarán para que la falta botada por Mikel Rodríguez volviera a crear cantidad de problemas. Iza, en su intento por despejar, asistía al franco-camerunés Labarbier, que sentenciaba a un Cádiz de ruina.

La exhibición donostiarra dio paso a la lógica relajación local para reponer fuerzas, lo que hizo que el Cádiz se viniera un tanto arriba exigido por el resultado y ayudado por la bajada de tensión de la muchachada vasca.

Más que controlado el marcador, la Real B dejaba respirar a los hombres de Garitano, a los que se sumaba en el 73' Dawda Camara, que reemplazaba a Suso, muy por debajo de lo que muchos esperan de él. Pero por muchos cambios que se dieran, el partido poca historia tenía más allá de las acciones de calidad de los chicos de Zubieta, que se divirtieron de lo lindo mareando a sus desnortados oponentes.

Tabatadze vuelve a brillar

Estaba controlado hasta que en el 77', y tras la salida de un córner y un pase filtrado de Iza a Tabatadze, el georgiano armaba su pierna derecha para sacarse un chutazo con el que alojaba el balón en la escuadra de la portería de Fraga para resucitar un partido muerto.

Y vamos que si lo resucitó porque solo al minuto, volvía a aparecer el flamante fichaje amarillo para empatar el encuentro con un zurdazo desde dentro del área con el que batía al meta del 'Sanse' tras la milagrosa recuperación desde la línea de fondo de un combativo García Pascual, clave en el ardor guerrero que tiene este Cádiz.

No contento con su doblete, Tabatadze casi firma el 'hat trick' al rematar en el primer palo y de espuela un saque de esquina facilitado por una defensa vasca a la que el georgiano había dejado totalmente descolocada. No era para menos.

Se llegaba al final de un encuentro que dejaba muy clarito que la defensa y el arquero del Cádiz dan para lo que dan, y es muy poco; todo lo contrario de Tabatadze, un jugador que ya tiene al cadismo en su bolsillo tras sus tres goles en apenas veinte minutos, que traducidos resultan tres puntos. 'Tabata' y sanseacabó.

90'+7' 90'+4' 90'+3' 90'+3' 90'+2' 90'+2' 90'+1' 90'+1' 90' El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido. 90' 89' 88' 88' 87' 86' 86' 85' 85' 84' 84' 83' 83' 81' 81' 80' 79' 79' 79' 79' 77' 77' 77' 76' 76' 76' 75' 75' 74' 73' 73' 72' 71' 71' 70' 70' 69' 69' 69' 68' 68' 67' 67' 67' 65' 65' 64' 64' 64' 64' 62' 61' 61' 60' 60' 59' 59' 58' 57' 57' 57' 56' 55' 55' 55' 54' 52' 52' 50' 50' 48' 46' 46' 45'+4' 45'+2' 45'+2' 45'+2' 45' El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido. 42' 42' 39' 39' 38' 37' 34' 34' 32' 32' 32' 32' 32' 31' 31' 27' 27' 26' 26' 24' 24' 24' Se reanuda el partido. 22' El juego está detenido debido a una lesión Unax Agote (Real Sociedad B). 19' 19' 18' 16' 14' 14' 14' 14' 14' 9' 3' 2' 1' 1' 1' 1'

