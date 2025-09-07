Las estadísticas de la Real Sociedad B - Cádiz

Llega el cuarto episodio de LALIGA HYPERMOTION para el Cádiz CF, que en caso de vencer a la Real Sociedad B podría dar un salto tremendo en la clasificación y colocarse en lo más alto de la misma tras doce puntos disputados. Para ello debe superar al filial txuri-urdin, un equipo dirigido por Ion Ansotegi, que fue central del primer equipo donostiarra durante más de diez temporadas consecutivas, y que ha comenzado la temporada demostrando que tiene capacidad de sobra para competir en la categoría de plata.

La Real B estuvo en Segunda División en la 2021/22 en una campaña en la que compitieron hasta el final, pero acabaron perdiendo la categoría. El entrenador era Xabi Alonso, artífice del ascenso y actual técnico del Real Madrid. Fue el pasado curso cuando los donostiarras lograron de nuevo el asalto completando una muy meritoria fase de ascenso dejando atrás a rivales de mucha entidad como la Agrupación Deportiva Mérida y el Gimnástic de Tarragona.

Ambos equipos nunca han cruzado sus caminos a lo largo de su historia. Por lo tanto, será un partido inédito porque, a pesar de que tanto Real B como Cádiz coincidieron en Segunda en las temporadas 1960/61 y 1961/62, en aquellos años la categoría estaba dividida en Grupo Norte y Grupo Sur y, como es obvio a nivel geográfico, donostiarras y gaditanos no estaban en el mismo.

Evidentemente, sí existen antecedentes entre el Cádiz y el primer equipo txuri-urdin. La última visita a San Sebastián por parte de los amarillos fue el 15 de marzo de 2024 y los de Mauricio Pellegrino cayeron derrotas por dos goles a cero con tantos de Mikel Merino y Zakharyan para los vascos. De hecho, el cuadro gaditano tan solo ha sido capaz de vencer en una sola ocasión a lo largo de su historia en tierras donostiarras: el 24 de marzo de 1940.

Fue en un partido correspondiente a los playoffs de ascenso a Primera y un tanto de Manuel Sánchez Gómez en el tramo final sirvió para sellar la que es, hasta el momento, el único triunfo del Cádiz CF en San Sebastián. Eso sí, los amarillos no acabaron logrando el ascenso a la máxima categoría.