Real Sociedad de Fútbol
Real Sociedad de Fútbol
Cádiz
Cádiz

LaLiga Hypermotion. Jornada 4 Domingo 07/09 16:15h. Árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández. Estadio Anoeta. Canal Ninguna

Real Sociedad B - Cádiz

Las estadísticas de la Real Sociedad B - Cádiz

LALIGA HYPERMOTION

Donostiarras y gaditanos cruzan sus caminos por primera vez en su historia en la cuarta jornada de LALIGA HYPERMOTION

Chiquillos para medir la fuerza (Previa)

Brian Ocampo celebra el tanto contra el Albacete
Brian Ocampo celebra el tanto contra el Albacete NACHO FRADE

Pablo Vallejo

Llega el cuarto episodio de LALIGA HYPERMOTION para el Cádiz CF, que en caso de vencer a la Real Sociedad B podría dar un salto tremendo en la clasificación y colocarse en lo más alto de la misma tras doce puntos disputados. Para ello debe superar al filial txuri-urdin, un equipo dirigido por Ion Ansotegi, que fue central del primer equipo donostiarra durante más de diez temporadas consecutivas, y que ha comenzado la temporada demostrando que tiene capacidad de sobra para competir en la categoría de plata.

La Real B estuvo en Segunda División en la 2021/22 en una campaña en la que compitieron hasta el final, pero acabaron perdiendo la categoría. El entrenador era Xabi Alonso, artífice del ascenso y actual técnico del Real Madrid. Fue el pasado curso cuando los donostiarras lograron de nuevo el asalto completando una muy meritoria fase de ascenso dejando atrás a rivales de mucha entidad como la Agrupación Deportiva Mérida y el Gimnástic de Tarragona.

Ambos equipos nunca han cruzado sus caminos a lo largo de su historia. Por lo tanto, será un partido inédito porque, a pesar de que tanto Real B como Cádiz coincidieron en Segunda en las temporadas 1960/61 y 1961/62, en aquellos años la categoría estaba dividida en Grupo Norte y Grupo Sur y, como es obvio a nivel geográfico, donostiarras y gaditanos no estaban en el mismo.

Evidentemente, sí existen antecedentes entre el Cádiz y el primer equipo txuri-urdin. La última visita a San Sebastián por parte de los amarillos fue el 15 de marzo de 2024 y los de Mauricio Pellegrino cayeron derrotas por dos goles a cero con tantos de Mikel Merino y Zakharyan para los vascos. De hecho, el cuadro gaditano tan solo ha sido capaz de vencer en una sola ocasión a lo largo de su historia en tierras donostiarras: el 24 de marzo de 1940. 

Fue en un partido correspondiente a los playoffs de ascenso a Primera y un tanto de Manuel Sánchez Gómez en el tramo final sirvió para sellar la que es, hasta el momento, el único triunfo del Cádiz CF en San Sebastián. Eso sí, los amarillos no acabaron logrando el ascenso a la máxima categoría.

Real Sociedad de Fútbol

RS2

Entrenador:
Jon Ansotegi4-2-3-1
  1. Aitor Fraga
    Portero    1
  2. Alberto Dadie
    Defensa    22
  3. Luken Beitia
    Defensa    4
  4. Peru Rodríguez
    Defensa    5
  5. Unax Agote
    Defensa    23
  6. Alex Lebarbier
    Centrocampista    6
  7. Mikel Rodriguez
    Centrocampista    8
  8. Lander Astiazarán
    Centrocampista    17
  9. Gorka Gorosabel
    Centrocampista    16
  10. Alex Marchal
    Centrocampista    19
  11. Gorka Carrera
    Delantero    18
Cádiz

CAD

Entrenador:
Gaizka Garitano4-4-2
  1. 13Victor Wehbi Aznar Ussen
    Portero
  2. 29Alfred Caicedo
    Defensa
  3. 27Pelayo Fernández
    Defensa
  4. 6Iker Recio
    Defensa
  5. 21Mario Climent
    Defensa
  6. 20Iza Carcelén
    Centrocampista
  7. 5Moussa Diakité
    Centrocampista
  8. 18Youssouf Diarra
    Centrocampista
  9. 10Brian Ocampo
    Centrocampista
  10. 11Suso
    Delantero
  11. 23Álvaro Miguel García Pascual
    Delantero
