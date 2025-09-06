El posible once del Cádiz contra la Real B

Sin Ontiveros, sin Kovacevic y sin José Antonio de la Rosa. Así llega el Cádiz CF al duelo contra la Real Sociedad B en el Reale Arena, en un encuentro en el que Gaizka Garitano seguirá sin poder contar con futbolistas como Fali o David Gil. La situación podría provocar que el técnico modificara el dibujo táctico para confiar en su habitual recurso de tres centrales. Sea como sea, en el once aparecerá en el eje de la zaga algún central que no ha sido titular hasta la fecha en el conjunto amarillo, ya sea Pelayo Fernández o Jorge Moreno, o bien Alfred Caicedo tal y como ha ejecutado el entrenador en Butarque y en la última jornada contra el Albacete.

Bien es cierto que el mercado de fichajes ha dejado una plantilla muy amplia que le permite a Garitano hacer uso de un extenso abanico de posibilidades, sobre todo en el frente de ataque, donde la baja de de la Rosa puede ser subsanada por jugadores como Tabatadze, Efe Aghame o bien Álex Fernández, que fue el elegido tras la lesión del onubense. Otra opción es repetir lo que hizo en Butarque e introducir a Ortuño en la medular para adelantar a Yussi Diarra. Son muchas las opciones y es el once menos predecible de esta campaña, pero en Canal Amarillo apostamos por el siguiente:

Portería

En la meta no hay dudas. Víctor Aznar continuará defendiendo la portería amarilla. El brasileño va ofreciendo mayor seguridad a medida que pasan las jornadas y buscará dejar su puerta a cero en el Reale Arena.

Defensa

A pesar de que la idea de la defensa de cinco está ahí, Garitano repetiría la línea de cuatro con Iza Carcelén en el lateral derecho y Mario Climent en el lateral izquierdo. En el eje de la zaga, será Pelayo Fernández quien acompañe a Iker Recio por la ausencia de Bojan Kovacevic.

Centro del campo

En el centro del campo repetirán Yussi Diarra y Moussa Diakité. La pareja maliense es el soporte del equipo y dotan de un físico y una intensidad brutal a la medular amarilla. Ambos están completando un inicio liguero espectacular y el éxito amarillo en San Sebastián dependerá en buena parte de su rendimiento.

Ataque

Tabatadze, que fue el héroe contra el Albacete con el tanto en los últimos suspiros en su debut, sustituirá a de la Rosa en el costado derecho. Suso actuará, como viene siendo habitual, en la mediapunta. Por su parte, un Brian Ocampo que está de dulce ocupará la banda izquierda. Álvaro García Pascual, una semana más, será la máxima referencia ofensiva amarilla.