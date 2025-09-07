Suscríbete a
ABC Premium
Real Sociedad de Fútbol
Real Sociedad de Fútbol
0
0
Cádiz
Cádiz

LaLiga Hypermotion. Jornada 4 Domingo 07/09 16:15h. Canal Ninguna

Directo REAL SOCIEDAD B - cÁDIZ

Real Sociedad B - Cádiz, en directo: minuto a minuto y reacciones del partido de La Liga Hypermotion

4ª JORNADA

Sigue todo lo que pase en Anoeta entre el filial donostierra y el conjunto gaditano, con la previa, el choque y las ruedas de prensa aquí, en Canal Amarillo

Horario, dónde seguir y ver el Real Sociedad B - Cádiz

La previa del Real Sociedad B - Cádiz

El Cádiz quiere seguir ganando en San Sebastián
El Cádiz quiere seguir ganando en San Sebastián l.v.
Pablo Vallejo

Pablo Vallejo

Cádiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Cádiz CF quiere seguir con su buen inicio liguero y buscar un nuevo triunfo ante el filial de la Real Sociedad en el estadio de Anoeta. Un choque más que interesante entre dos equipos que han arrancado de buenas maneras el campeonato y que seguro que ofrecerán un duelo más que competido.

Sigue todo lo que pase en el Real Sociedad B - Cádiz con la previa, el encuentro y las ruedas de prensa aquí, en Canal Amarillo.

12:01

Dónde ver Real Sociedad B - Cádiz: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

12:00

LA PREVIA

Real Sociedad B - Cádiz: Chiquillos para medir la fuerza (Previa)

11:59

Buenos días cadistas. Comenzamos con la previa del Real Sociedad B - Cádiz

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app