Directo REAL SOCIEDAD B - cÁDIZ
Real Sociedad B - Cádiz, en directo: minuto a minuto y reacciones del partido de La Liga Hypermotion
4ª JORNADA
Sigue todo lo que pase en Anoeta entre el filial donostierra y el conjunto gaditano, con la previa, el choque y las ruedas de prensa aquí, en Canal Amarillo
Horario, dónde seguir y ver el Real Sociedad B - Cádiz
La previa del Real Sociedad B - Cádiz
El Cádiz CF quiere seguir con su buen inicio liguero y buscar un nuevo triunfo ante el filial de la Real Sociedad en el estadio de Anoeta. Un choque más que interesante entre dos equipos que han arrancado de buenas maneras el campeonato y que seguro que ofrecerán un duelo más que competido.
12:01
Dónde ver Real Sociedad B - Cádiz: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion
11:59
Buenos días cadistas. Comenzamos con la previa del Real Sociedad B - Cádiz