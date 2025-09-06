El amarillo cadista no será el único en San Sebastián

Este domingo San Sebastián se viste de fiesta con ocasión de la primera jornada de la Regata de la Concha, una tradicional competición que viste las calles de la ciudad donostiarra con los colores de los diferentes equipos, entre ellos, el amarillo de la trainera de Orio, la favorita.

Como curiosidad, Orio es el pueblo natural del que hasta hace nada era entrenador del primer equipo 'txuri - urdin', Imanol Alguacil. Además, los regatistas de Orio van los primeros en la Liga y debido a que dicha localidad se encuentra a unos 25 kilómetros se espera la vista de muchísimos oriotarras, por lo que a buen seguro muchos gaditanos desplazados para el encuentro se mezclarán confundiéndose con la afición de la escuadra favorita.

«Todos miran a Orio y Orio no rehúye las miradas. Todos le señalan como favorito y ellos lo saben y lo asumen con la naturalidad de quien se siente superior», así comienza la crónica previa del Diario Vasco para anticipar las sensaciones que se vivirán este domingo en la bahía donostiarra a partir de las doce de la mañana, un horario magnífico para calentar motores de cara al encuentro de las cuatro y cuarto en Anoeta entre el filial local y el conjunto entrenado por Gaizka Garitano, que por otra parte es consuegro de Imanol Alguacil, actualmente entrenando en Arabia Saudí al Al-Shabab Club.

En total, compiten ocho traineras pertenecientes cada una de ellas a un pueblo de la región. En la clasificación masculina Orio lidera con puño de hierro la clasificación mientras que en féminas es la de Donosti la que cuenta con más papeletas de llevarse el gato al agua. No obstante, las chicas de Orio también llevarán su legión de seguidores amarillos. Lo que está asegurado es el cachondeo previo al encuentro por las calles del centro de San Sebastián. El peligro estará ya en seguir de zuritos por la parte vieja de la preciosa ciudad vasca y pasar de Anoeta o irse a tiempo para ver a los muchachos de Garitano en Anoeta.