Dónde ver Real Sociedad B - Cádiz: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

El Cádiz viene de ganar al Albacete con un tanto de Tabatadze en el tramo final

El Cádiz CF afronta la cuarta jornada de LALIGA HYPERMOTION con una visita a un siempre impredecible filial como es la Real Sociedad B. Los de Gaizka Garitano buscarán continuar con el buen arranque liguero aunque, eso sí, cuentan con algunas bajas importantes para la cita que obligarán al técnico vasco a modificar ciertas piezas en el once titular.

Los amarillos suman siete de nueve puntos posibles, y una victoria en el Reale Arena catapultaría de forma muy seria al equipo a instalarse en la zona alta de la tabla. Además, podría producirse el debut de nuevos fichajes como Efe Aghama, Pelayo Fernández o Dawda Camara.

Horario y fecha: ¿A qué hora juega el Cádiz CF contra la Real Sociedad B?

El encuentro entre la Real Sociedad B y el Cádiz CF, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion en la temporada 2025/2026, se disputará el próximo domingo 7 de septiembre a las 16.15 horas en el Estadio Reale Arena de San Sebastián.

Televisión: ¿Qué canal televisará la Real Sociedad B ante el Cádiz CF?

La Real Sociedad B - Cádiz se podrá ver en directo y en abierto a través de Gol Televisión.

También se puede ver a través de LaLigaTV Hypermotion, que estará disponible con la misma suscripción que LaLiga. Esta suscripción se puede contratar en Movistar, Orange, Vodafone y Digi TV, con la señal principal en LaLiga TV Hypermotion, además de DAZN.

La temporada pasada, en DAZN, se debía pagar un extra para ver la Segunda División, por suerte para los aficionados estos encuentros ya están incluidos en el Plan Fútbol y no hará falta pagar más.

Internet: ¿Cómo seguir la Real Sociedad B - Cádiz en directo?

Todo lo que ocurra en la Real Sociedad B - Cádiz se podrá seguir en directo a través del directo de CANAL AMARILLO. Desde horas antes del comienzo del encuentro liguero podrá conocer todos los detalles previos al duelo, para posteriormente narrar el partido y ofrecer a su finalización el análisis, las declaraciones de los protagonistas, las jugadas más interesantes y los vídeos de la acciones más trascendentes, tanto a través de este portal como en LA VOZ DE CÁDIZ.