Real Sociedad B - Cádiz

Las notas de la Real Sociedad B - Cádiz

LALIGA HYPERMOTION

Gaizka Garitano modificó el dibujo debido a las bajas y tuvo que intervenir desde el banquillo para solucionar la nefasta imagen de los amarillos en Anoeta

Once inicial del Cádiz CF en Anoeta ARABA PRESS

P. Vallejo

Partido loco el vivido en Anoeta entre la Real Sociedad B y el Cádiz. A pesar de adelantarse en el marcador, los amarillos fueron ampliamente superados por el filial txuri-urdin y, cuando parecía que estaba todo perdido, los cambios de Gaizka Garitano y la espectacular irrupción de Tabatadze permitieron a los cadistas sumar un valioso punto en San Sebastián.

Ante las bajas sensibles de Bojan Kovacevic, José Antonio de la Rosa o Javier Ontiveros, Gaizka Garitano optó por alinear desde el comienzo una línea de tres centrales y dos carrileros, un dibujo conocido para los amarillos en las primeras jornadas, aunque anteriormente había sido usado como recurso durante el encuentro y no como plan inicial.

Por lo tanto, el once del Cádiz CF fue el siguiente: Víctor Aznar; Iza Carcelén, Alfred Caicedo, Pelayo Fernández, Iker Recio, Mario Climent; Diakité, Diarra; Suso, Brian Ocampo y Álvaro García Pascual. Sin embargo, y a pesar del tanto inicial de los amarillos, las cosas no salieron y Garitano movió ficha en los primeros compases del segundo tiempo dando entrada a Efe Aghama, Iuri Tabatadze y Sergio Ortuño. También participaron Dawda Camara y Álex Fernández. Los cambios, una vez más, dieron vida a los cadistas.

Así jugaron los cadistas

Víctor Aznar

Suficiente

Un guardameta que deja sensaciones encontradas. Capaz de hacer buenas intervenciones y, al mismo tiempo, ser protagonista de acciones que no ofrecen seguridad. Tampoco es sencillo cuando tus compañeros no ayudan en el aspecto defensivo.

Iza Carcelén

Suficiente

Asistente involuntario en el tercer gol donostiarra que anotó Lebarbier. Partido con luces y sombras. Empezó el encuentro como carrilero y acabó en su posición natural, el lateral derecho.

Alfred Caicedo

Suficiente

Fue una de las grandes novedades en el once amarillo. Jugó por la derecha como central y, a pesar de participar en una defensa que hizo aguas en Anoeta, no fue el que peor partido realizó.

Pelayo Fernández

Insuficiente

La gran sorpresa en Anoeta. Sin embargo, tuvo un debut aciago. Dejó varios errores importantes en defensa y, en consonancia con el resto del equipo, se vio sobrepasado por el talento donostiarra en una mala tarde amarilla.

Iker Recio

Suficiente

Notó y mucho la ausencia de Bojan Kovacevic en el eje de la zaga. Difícil personalizar en su partido porque estuvo lejos de su mejor nivel al igual que prácticamente todos sus compañeros. Con la reacción supo ayudar al equipo para empatar.

Mario Climent

Suficiente

Puso el centro en el tanto en propia puerta que adelantó a los amarillos y poco más. Muy superado en defensa, en parte por la nula ayuda recibida desde su costado y la medular.

Moussa Diakité

Suficiente

La versión más irreconocible del centrocampista. Muy fallón en el pase y desordenado en lo posicional. Erra en el tanto del empate txuri-urdin. De igual forma, aportó físico y presencia y no perdió la confianza a pesar de los errores.

Yussi Diarra

Insuficiente

En Anoeta se vieron esas características del maliense que hacen dudar de su rendimiento como centrocampista puro. Estuvo muy perdido durante todo el encuentro y fue sustituido en la primera tanda de cambios de Gaizka Garitano.

Brian Ocampo

Insuficiente

Partido nulo del uruguayo, que volvió a recordar que su fútbol es intermitente. Totalmente desaparecido en ataque y con una aportación inexistente en defensa.

Suso

Suficiente

Regaló algún destello de calidad superlativa, entre ellos un cañito a Agote. Pero un jugador de sus características está obligado a aparecer mucho más en el partido.

Álvaro García Pascual

Notable

Es un delantero que no negocia la lucha en absoluto y saca petróleo en todas las acciones. Da un oxígeno tremendo y su trabajo es de admirar. El empate de Tabatadze llega tras una serie de disputas en las que solo él creyó.

Tabatadze

Sobresaliente

¿Qué se puede decir de un jugador que entra y marca dos auténticos golazos para empatar el partido y salvar un punto? Pues eso. El impacto del georgiano está siendo brutal. Carisma y calidad ha encontrado el Cádiz.

Ortuño

Notable

Su entrada ofreció al equipo equilibrio y capacidad de dominio del esférico. Es un jugador que debe ir creciendo con el paso de las jornadas porque tiene cualidades para ello.

Efe Aghama

Bien

El ex del Ceuta tiene cosas. Carisma, desparpajo, atrevimiento y calidad. Un jugador que, al recibir, ya está pensando en encarar y regatear. Y eso en el fútbol de hoy en día es oro puro.

Dawda Camara

Suficiente

El delantero fue otro que debutó con el Cádiz CF en Anoeta y pudo mostrar físico y condiciones. Tiene una dura competencia con Álvaro García Pascual.

Álex Fernández

Bien

Entró en los últimos minutos y a punto estuvo de peinar a portería el tanto de la victoria.

