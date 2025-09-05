Garitano: «Había que rejuvenecer la plantilla y me ha tocado a mí hacerlo»

El mensaje de Gaizka Garitano sigue siendo certero y sereno. Sabe que se le va a exigir algo para lo que la lógica no señala, pero entiende que esas son las reglas del juego que a él le lleva dando trabajo desde hace años. No hay más que ganar por mucho que no se pueda.

Este viernes, el entrenador vasco atendía en la habitual rueda de prensa previa al choque liguero de este domingo en Anoeta y lo hacía adelantando que Ontiveros no viajará por lesión, lo mismo que Fali, David Gil y De la Rosa. Eso sí, puntualizó que los tres últimos, con mucha seguridad, se engancharán al grupo la semana que viene, algo que no dijo del primero. Ojo.

Terminado el mercado de fichajes, ya puede hablar de su equipo. «Lo importante es que ya tenemos el grupo que se va a quedar, ahora hay que sacar el máximo rendimiento de ellos», dijo antes de analizar el planteamiento que han tenido este arduo verano de trabajo en los despachos. «Buscábamos lo que hemos conseguido en cuanto a la confección de la plantilla; teníamos claro que había que rejuvenecer la plantilla para hacer un proyecto nuevo; en enero la bajamos la media de edad en un año y ahora en otro dos; el equipo ha pasado de 28 años a 25; tenemos gente mas joven e inexperta pero era necesario este cambio para el proyecto», explicó. Ahora bien, «necesita tiempo». Ojo II.

Sobre la calidad en sí de la plantilla la respuesta que da es sencilla. «El nivel solo lo puede decir el tiempo», manifestó poco antes de abordar este tema en profundidad. Y con sinceridad. «Es verdad que muchos de los que han venido no los conocía; no tienen mucho bagaje porque vienen de Segunda y Primera RFEF, pero estoy contento sí», dijo en primera instancia. Asimismo, recordó algo que no cesó de repetir. «Será el tiempo el que dirá si estos futbolistas han sido los indicados; el nivel que pueden tener lo conoce mejor la dirección deportiva; sobre todo porque vienen de abajo hacia arriba; se ha buscado ese perfil», cuenta con información.

«Además, también tenemos experiencia mezclada con juventud, con mucha juventud. Veremos a ver», manifestó recordando que «al Barcelona y a la selección le va muy bien». Una vez más, recordó que «es verdad que la media de edad era muy alta y a nosotros nos tocaba hacer ese cambio para bajarla».

A vueltas con el tiempo. «Sé que en el futbol el largo plazo no vale porque no hay paciencia, pero esperemos que nos dé resultado ya, a corto plazo, pero no es lo lógico. Intentaremos acortar los máximos plazos posibles y eso se consigue ganando partidos aunque también necesitamos tiempo».

Volviendo a la actualidad, se centró en el rival de esta jornada, la Real B, que ya avisa que no responde al tópico. «No es un filial al uso si lo asociamos a dar facilidades, cometer errores, blando; es todo lo contrario porque no comete errores, tiene un nivel físico extraordinario, es muy complicado y lo ha demostrado en casa ante Zaragoza y Almería, donde ha sido superior las dos veces», dice de un Sanse que lleva cuatro puntos porque «se ha adaptado muy bien; pienso que la manera que tiene de jugar le va ir bien en la categoría; tiene buenos jugadores y, lo más importante, un buen equipo, a diferencia de otros filiales porque este lleva varios años jugando juntos».

Para este encuentro pierde a Kovacevic al estar con Serbia sub'21, algo que no es excusa de ningún tipo puesto que «la Real B también pierde a jugadores por eso». Sí quiso decir que le parece injusto que en Segunda no se pare y que los jugadores «no puedan tener dos días de fiesta seguidos en once meses; si se para en Primera, en Segunda también se debería, pero nosotros estamos a lo que se diga y eso es seguir jugando para ganar partidos».

Al ser preguntado por el plan de partido ante un rival que suele llegar cansado en las segundas partes, Garitano contestó que tiene «a gente que saliendo del vestuario puede resolver». Y en este sentido, culminó diciendo que «el fútbol ha evolucionado y ahora lo que pasa en los últimos 25 minutos puede ser más importante que lo que pasa en los primeros 60. Todos deben estar preparados para jugar».

El hecho de que la Real Sociedad B juegue en Anoeta es positivo para Garitano porque «mientras mejor sea el estadio y más grande será mejor para el futbolista; son partidos que gustan jugar».

Cuestionado por las salidas y por la baja en especial de Luis Hernández, Garitano quiso hacer un inciso para despedir de la mejor forma posible a los que fueron sus hombres. «Aprovecho esta pregunta para tener unas palabras para todos los que han estado con nosotros y no están ya. Unos han salido por filosofía de club y otros por cambiar cosas que quería hacer yo porque era necesario. A todos ellos que ya no forman parte y han sido jugadores ejemplares, empezando por Luis y todos los demás, a todos le doy las gracias por el comportamiento que han tenido con nosotros», homenajeó.

Dice Vizcaíno que el objetivo es llegar a los 50, 51 puntos, algo que Garitano comparte aunque con la percepción de que eso, a ojos del espectador, es una quimera. «Es difícil saber (el objetivo); lo que sí tenemos claro y hemos trabajado juntos (Cala, Vizcaíno y él) ha sido en reestructurar la plantilla porque al final es lo que se pedía desde fuera», aclaró antes de sorprender con la humildad que muchas veces falta en la dirección. «Aunque nosotros estamos dentro tenemos que escuchar lo que se demanda fuera y se decía que había que hacer cambios», dijo.